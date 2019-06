Les propriétaires de l’Hôtel du Lac sortent leur projet

Un bâtiment revu avec restauration de 36 chambres et création d’une piscine en terrasse ou le projet de nouvel édifice proposant une cinquantaine de chambres et une quinzaine d’appart-hôtels? La justice devra trancher et décidera donc du projet que découvriront les Staviacois ces prochaines années sur la place Nova-Friburgo d’Estavayer-le-Lac. Détentrice d’un droit distinct et permanent (DDP) jusqu’en 2058 sur le secteur, la SA Hôtel du Lac et Restaurant du Débarcadère (HLRD) vient en tout cas d’annoncer qu’elle va mettre à l’enquête publique une rénovation profonde de l’établissement, conçue par le bureau broyard BDL Architectes Sàrl.

«La SA HLRD a développé un projet de rénovation des murs existants, qui est le seul projet réaliste sans plan d’aménagement de détail (PAD)», peut-on lire dans le communiqué de presse transmis mardi. Son projet, qui ne peut pas encore être présenté en image de synthèse, est chiffré à 6 millions de francs. Pour rappel, un nouvel édifice présenté l’automne dernier par la Commune était estimé à 15 millions. Car la bisbille entre Estavayer et la SA HLRD ne date pas d’hier. Ayant racheté les droits du DDP en 2011, puis développé l’imposant projet Othello – et ses tours futuristes – rejeté par la population, la société immobilière a vu son DDP résilié courant 2017 par la Commune. Celle-ci reprochait notamment de ne pas respecter les closes d’entretien du bâtiment et le maintien de son exploitation. Ce dont se défend HLRD.

«C’est par la presse que la SA apprend que la Commune a fait savoir lors d’une conférence de presse que l’actuel hôtel pourrait être remplacé par un nouveau complexe», s’insurgent les promoteurs, réunis autour du Vaudois Pierre Aguet, membre de la direction de Cogestim. Alors que la bataille juridique est toujours en cours, ils souhaitent donc développer leur projet, montrant ainsi leur volonté de conserver le DDP. «Un dépôt à l’enquête ne doit pas, sur le principe, être bloqué par la Commune. Elle a le devoir de le publier», note leur responsable de communication.

Mais aux yeux de la Commune, les choses sont différentes et la mise à l’enquête du projet n’est pas garantie en l’état. «Nous les avons prévenus par courrier qu’ils dépensaient ces frais d’étude à leurs risques et périls, explique le syndic, André Losey. À nos yeux, ils ne sont pas légitimes pour soumettre un dossier à l’enquête, puisque nous pensons être détenteurs du fonds, suite à la résiliation du DDP.» Dans le même temps, Estavayer a donc lancé un nouveau projet de construction, allant de pair avec la réalisation d’un PAD sur le secteur. Autant dire que l’affaire n’est pas encore réglée. (24 heures)