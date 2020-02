Les rapaces tombent comme des mouches le long de l’autoroute

Laélia Maumary sort délicatement une jeune buse variable d’un carton vendredi matin à Erminea. Avec sa collègue Joan Eberlein, la présidente et fondatrice du centre de soins à la faune basé à Chavornay ausculte le rapace blessé qu’un Broyard a ramassé au bord de la route. «La patte n’est pas cassée, sinon elle pendrait», note Laélia Maumary. «Par contre son bassin… Il ne bouge pas», reprend Joan Eberlein. La radiographie devra encore confirmer le diagnostic, mais l’oiseau de proie va séjourner quelque temps dans la plaine de l’Orbe avant de pouvoir être relâché. S’il tient le coup. «On va lui donner des antidouleurs et des anti-inflammatoires, mais pour un bassin on ne peut rien faire de plus. Il lui faut du temps et de la tranquillité», affirme Laélia Maumary.

Choc pas toujours fatal

Pour les rapaces, l’hiver est chaud. Si cette buse a été trouvée au bord d’une route cantonale, beaucoup de rapaces diurnes et nocturnes s’aventurent sur un terrain bien plus dangereux encore pour trouver leur nourriture. À cette saison, nombre d’entre eux se rabattent sur la berme centrale, surtout, et les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes, le plus souvent épargnées par le gel. Pour les oiseaux, s’aventurer là-bas a souvent des conséquences fatales. Mais tous ceux qui sont heurtés par un véhicule ne meurent pas forcément. À Erminea, on est bien placé pour le savoir. «En une semaine, nous avons reçu une série d'oiseaux, trouvés sur l'A1 entre Yverdon et Lausanne. C'est l'hécatombe...» regrette Laélia Maumary.

Si les collaborateurs de la fondation sont bien occupés – le centre ne recueille pas que des oiseaux blessés, mais aussi des mammifères ?, ils arrivent encore à faire face à cet afflux subit de bêtes mal en point. Mais ils sont confrontés à un problème financier, Erminea ne fonctionnant que sur des dons et les cotisations (50 francs par année) de ses membres. «Plusieurs oiseaux souffrent de multiples fractures et doivent être opérés. Nous en appelons donc à la générosité des gens pour pouvoir les soigner», reprend Laélia Maumary.

Jusqu’à récemment, l’hiver se déroulait pourtant de manière plutôt paisible. Le coup de gel survenu il y a une douzaine de jours a changé la donne. «De nombreux rapaces se sont rabattus sur ces endroits qui ne gèlent pas et où campagnols, mulots et autres petits rongeurs qui constituent leur régime alimentaire principal se trouvent encore en nombre.»

Opérations coûteuses

Vendredi, Erminea hébergeait ainsi un épervier, trois buses et une chouette hulotte sérieusement blessés. «Ces oiseaux ont sans doute été percutés sur le côté alors qu’ils prenaient leur envol. Le choc n’a pas engendré d’hémorragie interne, mais causé des fractures, parfois plusieurs, aux ailes et aux pattes», poursuit-elle. Les remettre d’aplomb pour être à même de les relâcher dans la nature, but visé par la fondation, passe par une opération. «Avec les broches qu’il faut parfois mettre, l’intervention peut coûter jusqu’à 200 francs.»

Et ce montant ne tient pas compte de la nourriture à fournir au convalescent à plumes. S’il n’a subi qu’un simple choc et qu’il évite l’étape bistouri, l’oiseau en est quitte pour quelques jours. Dans le cas contraire, la durée de son séjour se compte en semaines, rééducation en volière extérieure comprise.