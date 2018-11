Les voleurs s’acharnent sur les plus nécessiteux

Les langues se délient suite à l’annonce du brigandage survenu vendredi dernier à La Lucarne. En effet, «24 heures» a appris que le centre d’hébergement d’urgence n’était pas la seule œuvre sociale de la cité thermale à avoir déposé une plainte suite à un récent cambriolage. D’après notre source, des malfrats s’en sont aussi pris à la boutique de l’Entraide familiale yverdonnoise (EFY), située à moins de 10 minutes de voiture du lieu d’accueil.

Jointe par téléphone, la présidente de l’EFY, Christine Cornamusaz, confirme l’information: «Notre magasin de seconde main La Bonne Occase a été visité dans la nuit du 1er au 2 octobre. Les voleurs ont emporté la caisse qui contenait 2200 francs.» Dans leur fuite, ils ont aussi piqué une poignée de bijoux fantaisie.

«La porte du bureau, où se trouvait l’argent, a été complètement défoncée»

«La plupart des objets que nous mettons en vente n’ont que peu de valeur donc ils n’ont pas été dérobés, poursuit la présidente dont l’association, animée par des bénévoles (souvent des retraités), reverse son bénéfice annuel à une œuvre caritative. En outre, les dégâts sont importants et se chiffrent, au total, à plus de 3500 francs. La porte d’entrée a été fracturée, et celle du bureau, où se trouvait l’argent, a été complètement défoncée.»

Tout comme Caritas qui gère La Lucarne, Christine Cornamusaz estime que les cambrioleurs connaissaient bien les lieux de leur méfait. «Ils savaient où aller pour trouver notre caisse, soupire-t-elle. Ce sont des gens qui ont dû beaucoup nous observer et qui ont peut-être même été nos clients.»

Les affaires sont-elles liées?

Dès lors, une question interpelle: y aurait-il un lien entre l’affaire du centre d’hébergement d’urgence et celle de La Bonne Occase, qui montrent toutes deux des similitudes? La police cantonale refuse de répondre. «Suite aux plaintes déposées, les investigations policières sont en cours, explique la porte-parole Florence Maillard. Nous ne sommes pas en mesure de communiquer plus avant sur le sujet.»

Dans tous les cas, l’Entraide familiale yverdonnoise continuera ses activités, comme si de rien n’était. «Notre magasin n’est pas du tout en péril, assure sa présidente. Cependant, nous avons changé certaines de nos habitudes: nous ne laissons plus d’argent à La Bonne Occase durant la nuit et les lumières restent désormais allumées en permanence. Ainsi, comme nos parois sont essentiellement des baies vitrées, les personnes qui circuleraient dans le coin pourraient signaler les présences indésirables aux autorités.» (24 heures)