Les vulves féministes disparaissent d'Yverdon

Les «menhirs-vulves» ont tenu moins longtemps que leur support original, plusieurs fois millénaires. Jeudi, probablement au petit matin, des inconnus ont fait disparaître l’action militante du collectif féministe yverdonnois aux commandes de la grève des femmes de vendredi. Elles avaient accroché la veille au soir huit grandes vulves de tissu sur une partie des menhirs de Clendy, près d’Yverdon.

Ces représentations d’organes génitaux posées sur le plus grand alignement mégalithique de Suisse devaient, selon les organisatrices, interpeller sur la place des femmes dans l’histoire et sur la représentation des corps féminins. «En plus, on a fait très attention à utiliser du tissu qui respecte la pierre, souligne Rachel Brunner, membre du collectif. Pour nous, c’était agir sur des vestiges très masculins et assez phalliques quelque part.»

Résultat? Un débat enflammé sur les réseaux sociaux, des messages vifs, voire des insultes. «On nous a reproché de profaner le site et de mettre en avant «des objets immondes», regrette Rachel Brunner. Mais l’essentiel, c’est qu’il y a eu un écho et un débat. Nous avons réussi à mettre le doigt sur quelque chose.»

Selon nos informations, la disparition des vulves serait le fait de plusieurs individus mécontents. Mais contrairement à ce qu'imaginait le collectif, les services de la voirie d'Yverdon ne sont pas intervenus sur cette action militante quoique réalisée sans autorisation, précise la Ville. D’après le collectif yverdonnois, cette action dans l’espace public est la seule de la grève des femmes à avoir été écourtée pour l’heure. (24 heures)