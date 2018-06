Libéré de ses digues, le delta de la Broye reprend ses aises

«À l’heure où la biodiversité recule, ce nouveau delta de la Broye redonne à la nature la place qu’elle mérite.» Conseillère d’État chargée du Département du territoire et de l’environnement (DTE), Jacqueline de Quattro s’est réjouie de l’inauguration de la nouvelle embouchure de la Broye dans le lac de Morat, lundi matin à Salavaux, sur la commune de Vully-les-Lacs. Un projet qui permet au cours d’eau de retrouver son tracé historique, lequel formait un coude à l’arrivée dans le lac jusque dans les années 1930 et des travaux d’endiguement.

Lancés en octobre 2017 par le DTE, les travaux de renaturation entrepris à l’embouchure de la Broye dans le lac de Morat sont les plus importants, à ce jour, sur le territoire cantonal. Portant sur un tronçon de 350 mètres du cours d’eau et sur une portion de 450 mètres des rives du lac, l’intervention était chiffrée à 4,3 millions de francs. Une facture prise en charge à 80% par la Confédération, 15% par l’État de Vaud et 5% par la Commune.

«Les eaux sont les endroits où la biodiversité a montré le plus grand recul en Suisse ces dernières années», a relevé Isabelle Dunand, de la section eaux de l’Office fédéral de l’environnement. Au total, la Confédération envisage la revitalisation de 4000 km de cours d’eau sur huitante ans. Le chantier broyard a déjà permis de créer une zone alluviale sur plus de 11 hectares, qui sera à nouveau soumise à des dynamiques naturelles.

Ensablement à Vallamand

Les premières réflexions avaient été lancées dès 2007, en lien avec la problématique de l’ensablement du débarcadère de Vallamand. Le site étant répertorié dans les 26 zones alluviales d’importance nationale du canton de Vaud et faisant partie des 25 réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs de Suisse, il est forcément devenu un candidat à la renaturation quand le principe de revitalisation a été inscrit dans la loi sur la protection des eaux (2009). Et depuis la création de l’Entreprise de correction fluviale en 2014, les choses sont allées vite jusqu’à la réalisation.

Le chantier va contribuer au développement d’une mosaïque de milieux en constante évolution, au gré des courants du lac et du débit de la rivière. Il a permis la création d’une zone pionnière sèche au centre du delta, sur laquelle la présence humaine ne sera pas la bienvenue. Un bras mort voit aussi le jour, de même qu’une lagune dans la roselière voisine. Enfin, des bancs de sable se déplaceront selon les courants. «Cette revitalisation permettra de tirer des enseignements précieux en vue de la future mise à l’enquête du delta du Rhône, liée à la troisième correction du Rhône», a ajouté Jacqueline de Quattro.

Les premiers résultats se font d’ailleurs déjà sentir. «Ainsi, goélands et mouettes rieuses y ont déjà été observés, mais la sterne pierregarin a aussi choisi de nicher dans le secteur», notait Catherine Strehler Perrin, cheffe de la division biodiversité et paysage à la Direction générale de l’environnement, alors qu’un migrateur survolait l’attroupement. Castors, martins-pêcheurs et souris des moissons profitent également de ce nouveau delta, dont l’inauguration a été symbolisée par la plantation d’un orme lisse, une essence indigène.

À Vully-les-Lacs, les interventions sur les cours d’eau ne se termineront pas avec les dernières mesures à prendre en faveur du public. Outre l’aménagement d’une butte d’observation en rive droite, un sentier, agrémenté de panneaux d’information, et une plate-forme d’observation vont être construits en rive gauche au cours du second semestre 2018. La Commune souhaiterait encore voir avancer son projet de port sur le lac de Morat, qui permettrait d’arrêter les amarrages sur les rives de la Broye et de réduire les stationnements de bateaux sur la rive. «Et nous sommes encore partie prenante dans deux autres projets de revitalisation de cours d’eau, soit la Petite-Glâne et le ruisseau de Champmartin», a conclu le syndic, Blaise Clerc. (24 heures)