Lucens casse sa tirelire pour les terrains de sport

«C’est un soulagement surtout pour nos juniors. Un tel crédit pour une commune comme Lucens, c’est énorme, et finalement il a été voté à une large majorité.» Président du FC Étoile-Broye, le club de football réunissant les joueurs de Moudon, Lucens et des environs, Steeve Monnin faisait partie du nombreux public venu assister, lundi, à la plus importante séance de la législature du Conseil communal de l’entité fusionnée. Au final, le crédit de 8,23 millions de francs pour la construction de nouvelles infrastructures sportives a été adopté par 38 oui contre 3 non (1 abstention).

Dans les grandes lignes, le projet prévoit la démolition des buvettes actuelles, qui sont insalubres, et la construction de quatre nouveaux bâtiments. Ceux-ci abriteront une buvette sur deux niveaux, avec salle de réunion, huit vestiaires avec douches, quatre pour les arbitres et divers locaux. Un nouveau terrain de football synthétique verra le jour sur la parcelle voisine de l’aire de jeu actuelle en herbe, laquelle sera dotée d’un arrosage automatique et d’un nouvel éclairage. Trois courts de tennis et un mur d’entraînement, des installations d’athlétisme modernisées et un terrain multisport ouvert à tous sont aussi au programme.

Autant dire que la partie n’était pas gagnée. Bien que le dossier soit dans les tiroirs depuis… 1993, certains trouvaient l’investissement démesuré sur les réseaux sociaux, même si les commentaires se montraient globalement favorables. Monique Treppe (PS) jugeait aussi la somme astronomique, alors que les premiers montants articulés lors des études étaient de l’ordre de 3 à 4 millions. L’élue regrettait également la mise à l’enquête du dossier et son piquetage avant même la décision du Conseil communal.

Installation de chauffage, qualité du terrain synthétique, utilité du terrain multisport ou risques de vandalisme ont aussi été évoqués lors des débats. Des questions auxquelles le syndic Patrick Gavillet a répondu point par point. Et finalement, une large majorité du plénum a suivi l’avis de Frédéric Rey: «C’est un montant conséquent, mais surtout une vision d’avenir; pour attirer de futurs citoyens, il faut aussi proposer des infrastructures adéquates.»

«C’est avec émotion que j’accueille cette décision claire», a remercié le syndic après le vote. Reste désormais à savoir si le référendum pourrait être demandé par les opposants. «Nous craignions un vote serré et une demande de référendum obligatoire et, finalement, tout le contraire est arrivé», ajoutait l’édile après les débats, véritablement soulagé.

Au cours de la soirée, les élus ont aussi validé à l’unanimité le budget 2020. Sur 16,54 millions de francs de charges, la perte prévue est de 99'738 fr.