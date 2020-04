Même à la campagne, le virus dicte un autre rythme

Des dessins de craie sur les trottoirs, le soleil, les oiseaux évidemment, deux ou trois «Adieu, tu vas?» dans la rue et les restes de quelques courses de tricycles. Il paraît même qu’il y a un accordéoniste qui fait des allers-retours dans la Grand-Rue le soir. À Vaulion, ravissant village du Jura vaudois, difficile de croire qu’une pandémie ravage l’Europe.

Ici comme ailleurs, le Covid-19 et le confinement de la population ont surpris son monde. «On se croit un peu dans une bulle, à Vaulion. Au début, c’était une histoire de pangolin en Chine», ironise la secrétaire communale, Valérie Meyer. Ici toutefois, comme ailleurs hors zone urbaine, le confinement se vit à un autre rythme. À première vue, c’est comme si les vacances d’été s’étaient simplement prolongées.

Pourtant. «On peut idéaliser le confinement à la campagne, réagit le syndic, Claude Languetin. Évidemment que c’est plus facile avec un jardin et la nature. Maintenant, on a peur du virus, comme tout le monde! Ici aussi les indépendants sont inquiets. Mais ce qui a surtout fait la différence, c’est la solidarité du village. Elle a simplement fonctionné en plus fort. Ici, personne n’est isolé.»

La secrétaire communale a organisé des envois de dessins aux aînés et un journal spécial avec recettes de cuisine. Un habitant a distribué des tresses. L’herboristerie locale a envoyé un paquet de tisane à chaque senior. «C’était important que les générations continuent de se mélanger.» De quoi rendre jaloux des immeubles entiers en ville.

Apéros et système D

Quelques jeunes sont revenus le temps du confinement. Le travail à domicile a rempli les chaumières. Vaulion est loin de s’être vidé, au contraire. «Ce qui est dur, c’est de ne plus avoir l’auberge et les sociétés, comme les répétitions de fanfare, note Valérie Meyer. Les gens se retrouvent sur WhatsApp, ou prennent l’apéro chacun sur son trottoir.» Mais ce n’est pas pareil. La Jeunesse a tenté un apéro par Skype, ça n’a pas pris.

Moins de voitures, certes. Mais Vaulion déplore surtout la fermeture de son auberge.

En quelques jours Vaulion a aussi dû gérer des seniors inquiets et avoir recours au système D. «On a dû fermer la place de jeux, tous les enfants y allaient», soupire la secrétaire. «Il a fallu tout remettre en question. On s’est rendu compte que, dans une petite commune, trouver un remplaçant était difficile», abonde le syndic. Du coup, c’est un municipal et des membres de la Jeunesse qui gèrent la déchetterie.

En effet. «On a dû fermer l’accès à la Dent-de-Vaulion, soupire le syndic. Je n’ai pas vu mes petits-enfants depuis trois semaines. On respecte les consignes. Mais on se retrouve chaque week-end à faire de la prévention à des campeurs sauvages, et même des familles qui viennent s’installer en plein dans un champ. Au moins ça donnera peut-être envie aux gens de se rapprocher de la campagne.» Il paraît même qu’on a repéré des plaques valaisannes à Pâques.

On papote à l’épicerie

À l’épicerie du village, rien à voir avec une grande surface devenue anxiogène. «Personne ne s’est rué sur le papier-toilette ou sur les conserves. L’approvisionnement est parfois difficile. Mais les habitudes n’ont pas changé. Le panier est juste plus gros parce que toute la famille est là. Les gens papotent seulement un peu plus à la caisse, témoigne la gérante, Rachel Bovay. À la campagne, on a l’habitude de prévoir.»

Rien ne manque à l’épicerie, si ce n’est la table réservée au café pour les clients.

La présidente de la Société de jeunesse et son frère sortent justement de l’épicerie, chargés de cabas et de bières à livrer pour un confiné. «Faut que tout le monde s’y mette», sourient-ils.

Deux cyclistes du dimanche, l’air heureux, traversent le village. Valérie Meyer soupire un peu. «Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que pour nous, après, cinémas et salles de spectacle seront toujours loin. Et il n’y aura toujours que deux bus par jour et pas de magasin le soir en sortant du boulot. Alors oui, on a de la chance de vivre ici. Mais c’est un choix.»