MétéoSuisse mise sur le sondage automatique pour ses prévisions

Mesurer la pression atmosphérique, la température, l’humidité, la vitesse et la direction du vent pour esquisser ainsi un profil vertical de l’atmosphère, tous les jours de l’année, à midi et à minuit et cela tous les cinq mètres d’une ascension prévue jusqu’à 35 km d’altitude. Depuis plus de 75 ans, la procédure était la même pour la quinzaine de radiosondeurs de la station météorologique de MétéoSuisse à Payerne. Été comme hiver, week-ends et jours fériés compris, il fallait répéter une gestuelle immuable et des impératifs pointus en vue des lâchers de ballons d’hydrogène, chargés de mener la sonde jusque dans la stratosphère.

Cette époque est désormais révolue. Mercredi, MétéoSuisse inaugurait un nouveau système totalement automatique pour les vols qualifiés de standard. Exit donc la sonde SRS-C50, un petit concentré de technologie qui était utilisé depuis une année, et place à la Vaisala CRS41 d’un constructeur finlandais vainqueur de l’appel d’offres lancé par l’Office fédéral de météorologie et climatologie. À la clé, un imposant caisson situé sur le toit d’un bâtiment du site de Payerne permet désormais aux opérateurs de préparer les lancers pour toute la semaine.

Altitude record

«Les ballons doivent être manipulés avec des gants car la graisse sur les mains pourrait diminuer leur efficacité», explique Gonzague Romanens, responsable technique des installations de radiosondage. Et force est de constater que les performances sont similaires à l’ancien système, voire même souvent meilleures. Ainsi, un ballon a atteint une altitude record de 38'000 mètres avant d’exploser, son volume atteignant alors plus de 1000 m3, suite à la chute de pression.

Une foule de données permettront aux prévisionnistes d’établir leurs bulletins pour les heures et les jours suivants. Pour cela, les résultats payernois sont pondérés avec ceux des quelque 700 stations de sondage aérologique réparties dans le monde. Pionnière dans le domaine, la station broyarde fait aussi partie des 170 endroits, servant à la surveillance à long terme du climat, et doit faire preuve d’exigences encore plus strictes pour le réseau mondial de référence GRUAN (GCOS Reference Upper-Air Network). De quoi l’obliger au maintien d’un savoir-faire unique, malgré l’automatisation en fonction depuis mars dernier.

«Pour les vols «d’expert», qui consistent notamment à ajouter du matériel pour les mesures de concentration d’ozone ou d’aérosols, le ballon sera plus grand car au lieu d’une sonde de 180 grammes, il faudra tracter une charge d’environ 1,5 kg et rien ne pourra remplacer le savoir-faire humain», décrit Christian Felix, chargé de projet. D’ailleurs si la sonde finlandaise n’est désormais plus récupérée dans le but d’être réutilisée, c’est toujours le cas de ces sondes plus pointues.

250 francs par lâcher

«Alors qu’avant, chaque vol coûtait environ 600 francs et le recyclage des sondes qui nous venait en retour était de l’ordre de 400 francs, le prix est descendu à 250 francs par lâcher», ajoute le chargé de projet. Au lieu d’instructions en vue du renvoi des sondes découvertes dans la nature, une mention explique désormais comment s’en débarrasser pour éviter toute pollution. Estimé sur douze ans, le budget global du projet s’élève à 6 millions de francs, soit 25% d’économies par rapport à l’ancien système. Si l’opération s’effectue en maintenant tous les postes de travail, plusieurs collaborateurs voient ainsi leur cahier des charges redéfini.

À terme, d’autres données seront encore analysées dans le cadre de ces radiosondages. «On peut citer les mesures des taux de radioactivité ou de pollens, dont les allergies touchent près de 20% de la population», a précisé Bertrand Calpini, directeur du site de Payerne, durant la partie officielle. Une modernisation qui tranche avec les souvenirs de Peter Binder, directeur de MétéoSuisse et ancien soldat météo. «Je me souviens d’un lâcher de ballon à 2300 mètres par -20 degrés et un fort vent, où un lanceur automatique nous aurait grandement simplifié la tâche», a relaté le patron. En cas de nécessité, un prévisionniste pourra même bientôt demander un vol à distance. Pour Jean-Michel Cornuz, radiosondeur à Payerne, il n’y aura donc désormais plus besoin d’être sur place à minuit le soir du Nouvel-An, de même que toutes les autres nuits de l’année. «Sauf en cas de souci, où le système nous prévient automatiquement», conclut-il philosophe. (24 heures)