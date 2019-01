Migros veut des légumes du pays encore plus verts

Pompes à chaleur, chauffages au bois, biogaz, géothermie ou énergie solaire devraient fleurir aux abords des serres des producteurs de fruits et légumes suisses de Migros d’ici 2025, en lieu et place du mazout ou du gaz naturel. Telle est la décision que le géant de la distribution, qui achète 20 à 25% de la production agricole suisse, a annoncé lundi. Dans l’idée d’économiser chaque année 75 000 tonnes de CO2 – «soit l’équivalent de plus de 15 000 vols Zurich-Hawaï», précise Migros – les producteurs ne pourront chauffer leurs serres qu’aux énergies renouvelables.

Impossible de savoir pour l’instant combien de producteurs suisses ou vaudois sont concernés par la démarche. Mais pour encadrer la transition, Migros s’engage à investir un million de francs chaque année dans le projet. «Le Fonds my-M pour le climat subventionnera des producteurs avec des projets particulièrement convaincants en termes d’écologie ou de rapidité de mise en œuvre. Le nombre de producteurs bénéficiant d’une subvention sera défini après réception des demandes correspondantes», précise Tristan Cerf, porte-parole de Migros. Les premières subventions seront attribuées dès octobre 2019.

Basée à Oppens, la société Légufrais travaille avec Migros depuis 2003. Elle est touchée directement par l’initiative du grand distributeur. Outre des produits «pleine terre», elle vend au géant orange – son principal client – diverses tomates et des concombres cultivés sous des serres chauffées au mazout et au gaz naturel, le long de l’autoroute du côté d’Épendes. L’un de ses trois administrateurs, Christian Matter, ne cache pas sa surprise: «Nous n’en savions rien jusqu’à samedi quand nous avons appris la nouvelle via le communiqué de presse. J’aurais apprécié d’être informé différemment…»

Investissement pour du gaz

Et sans doute un peu plus tôt. Légufrais SA vient en effet d’investir 600 000 francs dans son installation de chauffage de serres, qui couvre quelque 1,6 hectare. Et si l’entreprise nord-vaudoise, qui parachève ce chantier avant de lancer sa production 2019, s’est bel et bien affranchie du mazout, c’est au profit du gaz qu’elle l’a fait… «Nous respectons les objectifs fixés par l’Agence nationale pour l’énergie en termes d’émissions de CO2. C’est une démarche volontaire que nous avons entreprise immédiatement quand nous avons repris ces serres chauffées, précise Christian Matter. Et le gaz émis est directement injecté dans les cultures.»

Reste que pour lui, la pilule doit avoir un goût plus amer que les endives qu’il produit en pleine terre. Sans parler de l’aspect financier, le maraîcher bute en tout cas sur le côté technique des transformations demandées par Migros. «Le bois demande un gros espace pour le stockage des pellets; pour la géothermie, il faut avoir un sous-sol qui s’y prête. Quant aux panneaux solaires, ce n’est pas sur nos serres qu’on va les installer et priver nos légumes de la lumière du jour…» soupire celui qui espère que l’Union maraîchère suisse (UMS) défendra la position des producteurs.

Efforts salués

Tout en relevant que beaucoup d’exploitations ont déjà conclu une convention avec la Confédération pour réduire les émissions de CO2, la faîtière nationale salue les efforts de Migros. «Une telle transition doit néanmoins être techniquement possible et économiquement judicieuse», précise Markus Waber, chef de la communication.

L’UMS entend notamment discuter avec Migros de ses objectifs et mesures. «Car les coûts supplémentaires engendrés doivent être compensés sur le marché, raison pour laquelle l’UMS salue le soutien financier prévu. La construction d’une serre représente un investissement à long terme et l’approvisionnement en énergie est un facteur décisif.»

Quant à Samuel Pache, président de la société vaudoise des producteurs de légumes, nous lui avons appris la nouvelle. «Je ne suis pas concerné, car je livre en vente directe», commente-t-il à chaud. «Même si cela va dans la bonne direction, cela reste de la communication à mes yeux», ajoute un maraîcher bio, qui n’est également pas fournisseur de Migros.

Quoi qu’il en soit, Christian Matter se pose la question du retour sur investissement. «Je doute que malgré cet engagement les clients se tournent davantage vers nos produits que vers ceux de nos collègues français, espagnols, italiens et marocains qu’ils trouvent dans les mêmes rayons.» (24 heures)