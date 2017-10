Mont-Vully ne veut plus envoyer ses jeunes au Gymnase de Payerne

Les gymnasiens du Vully fribourgeois ne rejoindront-ils bientôt plus les bancs du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne? En tous les cas, c’est le souhait du Conseil communal (équivalent d’une Municipalité dans le canton de Vaud) de la commune de Mont-Vully, qui a déposé une demande officielle au canton de Fribourg durant l’été pour pouvoir sortir du bassin de recrutement du GYB. «Cela concerne une bonne vingtaine d’élèves», détaille Anne-Claude Javet, conseillère communale en charge de la Formation, confirmant une information de La Broye Hebdo. Non pas que l’enseignement dispensé dans la Broye vaudoise ne convienne pas aux jeunes Vulliérains, mais l’entrée en vigueur du prochain horaire CFF les pénalisera fortement. Ainsi, dès décembre, les étudiants transitant par Morat devront y attendre leur correspondance 25 minutes. La Commune a donc relancé une démarche déjà initiée en 2013.

A l’époque, la Commune de Bas-Vully, qui ne s’était pas encore mariée avec sa voisine de Haut-Vully pour former l’entité Mont-Vully, demandait le libre choix d’aller à Fribourg ou à Payerne pour ses étudiants. «Mais les deux communes auraient dû choisir le même bassin de recrutement et comme les transports en commun étaient alors équivalents dans un sens ou dans l’autre, le statu quo avait alors prévalu», poursuit l’élue.

Désormais, la donne a changé, si bien que la demande vulliéraine sera réétudiée, confirme Jean-Pierre Siggen, conseiller d’Etat fribourgeois en charge de l’instruction publique et président du Conseil du GYB. Mais selon toute vraisemblance, le changement ne pourra pas s’opérer pour la rentrée 2018. En effet, cela entraînerait une modification de la convention intercantonale sur la création et l’exploitation du GYB, qui devra être avalisée par les deux législatifs cantonaux. Et même si la perte d’une vingtaine d’étudiants ne remet pas en cause les travaux d’agrandissement d’un établissement dimensionné à la base pour 850 élèves et qui en accueille plus de 1200, la nouvelle tombe à un bien mauvais moment, l’étude étant lancée.

En attendant ces décisions politiques, direction du GYB et Service fribourgeois de la mobilité ont trouvé une solution provisoire, en prolongeant, le matin et le soir, la ligne de bus qui relie le Vully à Avenches, jusqu’à Sugiez. Un moindre mal pour les étudiants de Lugnorre, mais ceux domiciliés à l’extrémité du Vully resteront pénalisés en termes de temps de trajet. «Ironie du sort, la future cadence à la demi-heure sur la ligne Fribourg-Ins (BE) permettrait aux gymnasiens du Vully de rallier aisément les collèges de Fribourg à tout moment de la journée», peste un parent d’élève. (24 heures)