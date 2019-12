Mort-née, la pisciculture pourrait ne jamais rouvrir ses portes

Fermera ou fermera pas? Selon la RTS, la pisciculture d'Estavayer-le-Lac pourrait être abandonnée. Mise à l’arrêt quelques mois après son inauguration, fin 2016, en raison des nombreuses pertes d’alevins, l’infrastructure a souffert de nombreux défauts de conception. Alors qu’elle a déjà coûté 2,4 millions de francs aux contribuables fribourgeois, y compris un dépassement de crédit de 400'000 fr., il faudrait rajouter plus de 1 million pour sa réparation. Une ardoise trop lourde aux yeux du Canton.

«Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude. Le résultat des réflexions sera communiqué sous peu», répond laconiquement Corinne Rebetez, responsable de la communication à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg. Une conférence de presse est annoncée pour le 18 décembre, ce qui semblerait confirmer que les options à l’étude ne sont plus si nombreuses.

Dans le contexte des baisses de prises des pêcheurs professionnels depuis plusieurs mois, les députés UDC de la Broye fribourgeoise Jean-Daniel Chardonnens et Michel Zadory ont posé diverses questions au Conseil d’État sur cette pisciculture, courant octobre. «Nous n’avons pas reçu de réponse officielle, mais si cet arrêt devait être confirmé, ce serait scandaleux et cela signifierait alors que l’investissement n’était pas nécessaire», tonne Jean-Daniel Chardonnens.

Deux enquêtes

Viendra alors forcément la question des responsabilités dans cette affaire. À ses yeux, selon un devis chiffré, le Canton devrait remettre la main à la poche, de concert avec les concepteurs du projet.

Courant 2017, le Canton avait lancé deux enquêtes, l’une technique et l’autre administrative, à la suite du fiasco ayant entraîné la perte de millions d’alevins. Sur 620 litres d’œufs de palées mis en incubation, seuls 92 avaient pu être portés à maturation. Suivant les espèces, les pertes pouvaient aller jusqu'à 85%. De quoi fâcher les pêcheurs professionnels. «Là, on dépense de l’argent pour rien, mais quand on demande une aide d’urgence vu nos captures en chute libre, le Canton nous répond qu’il n’existe pas de base légale pour cela et que ce serait une concurrence déloyale pour d’autres professions», s’insurge Claude Delley, pêcheur à Delley-Portalban (FR).

Comme ces derniers hivers, les œufs collectés par les pêcheurs de la rive sud du lac de Neuchâtel seront élevés dans les piscicultures de Saint-Sulpice et de Colombier (NE). «On va commencer par les palées dans quelques jours, puis suivre par les bondelles en février et les brochets ou truites en mars-avril, détaille Alexandre Bonny, professionnel à Chevroux. Et, vu comme va la pêche, je doute que l’on fasse exploser les compteurs...» Cette solution transitoire devrait donc suffire. À la Direction générale de l’environnement vaudoise, on confirme que la pisciculture de Saint-Sulpice restera en activité.

Selon la RTS, les trois cantons signataires du concordat de pêche sur le lac de Neuchâtel devraient annoncer un renforcement de la pisciculture de Colombier. Elle deviendrait intercantonale et ses capacités seraient augmentées. Quant à l’infrastructure staviacoise, où logent différents services cantonaux, ses quais serviront à l’amarrage de bateaux du canton.

«Cela fait cher la place d’amarrage», persiflent des Broyards sur les réseaux sociaux. D’autres regrettent que d’anciennes cabanes de pêcheurs aient été démolies en 2013 pour construire une pisciculture vide.