Moudon: la gauche à l’épreuve des urnes pour conserver sa majorité

Christophe Gertsch et Sandrine Bosse Buchanan sur le double ticket du PS (liste 1) face à un ticket commun de centre-droite réunissant le PLR (liste 3) Serge Demierre et Véronique Diserens, de l’Entente moudonnoise (EM, liste 2). Lundi, à l’heure du dépôt officiel des listes en vue de l’élection complémentaire à la Municipalité de Moudon, le casting annoncé depuis des semaines a été confirmé. Alors que les deux élus PS Michèle Pidoux-Jorand et Olivier Barraud ont quitté leurs fonctions fin janvier, la gauche devra lutter pour conserver sa majorité à l’Exécutif.

«L’objectif est clairement de récupérer au moins un de ces sièges», confirme Roger Muller, président du PLR local. Pour ce faire, son parti, qui avait lancé quatre candidats dans la bataille en 2016 pour deux sièges obtenus, a sorti l’avocat Serge Demierre de sa manche. Marié et père de deux enfants, l’homme siège au Conseil communal depuis treize ans et préside la Garderie Pomme-Cannelle depuis douze ans. «Il a montré son attachement à sa ville», souligne Roger Muller, qui espère pouvoir régler les tensions parfois observées entre Législatif et Exécutif, notamment récemment en matière d’imposition.

Pour cette complémentaire, le PLR fera donc liste commune avec l’EM, qui aligne Véronique Diserens, une employée de commerce de 45 ans, mariée et mère de trois enfants, qui s’investit notamment en faveur du Passeport Vacances. Le parti n’avait pourtant lancé qu’un seul candidat en 2016, lequel avait été largement élu. «Nous saisissons l’occasion de renforcer notre position, notamment en vue des prochaines élections générales de 2021. Et à deux avec le PLR on a encore davantage de chances que tout seul», commente le président, Michel Bula, au sujet de la candidature de son groupe.

Pour rappel, en 2016 les urnes avaient donné la majorité à la gauche avec l’élection de trois PS et d'un Vert à la Municipalité, contre deux PLR et un candidat de l’EM, tandis qu’au Conseil communal la gauche décrochait 21 des 55 sièges. Pas question, pour autant, pour le PS d’envisager un rééquilibrage. «Ces deux sièges ont été obtenus par le PS et nous avons d’emblée manifesté l’ambition de les conserver avec un ticket homme-femme», rétorque Christophe Gertsch, président du PS.

Cet éducateur de 46 ans et père de deux enfants fait partie du ticket annoncé par son parti aux côtés de Sandrine Bosse Buchanan (44 ans). Archéologue de profession travaillant depuis plus de vingt ans pour les Site et Musée romain d’Avenches, cette mère de deux enfants est aussi engagée au comité du PS local. «On s’attendait à ce que la droite soit dans la course lors de cette complémentaire, mais l’idée est aussi de montrer la force de la gauche en vue des prochaines élections générales», poursuit le président et candidat.

Pour ce faire, le PS peut compter sur le soutien de la petite section Verte de Moudon. «Nous ne déposons pas de liste avec les noms des candidats PS, mais notre logo apparaît sur les flyers et affiches de campagne», souligne Felix Stürner, municipal et député.

Le premier tour est prévu le dimanche 5 avril. En cas de second tour, il aura lieu le 26 avril.