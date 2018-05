Moudon sera la capitale européenne du vélo-trial

Les symboles helvétiques seront à l’honneur au centre de la commune de Moudon les 20 et 21 juillet prochain. À l’invitation du Vélo Trial Broye Jorat, quelque 150 concurrents provenant de 15 à 17 nations se défieront pour empocher les titres européens de la discipline. Le tout au terme d’épreuves spectaculaires qui verront les trialistes se mesurer sur des zones techniques sortant de l’ordinaire: un caquelon à fondue géant de 3 mètres de diamètre ou encore des répliques de vaches à taille réelle sur lesquelles les sportifs devront évoluer, si possible sans mettre le pied à terre. Montres, montagnes et forêts seront aussi de la partie.

«Un niveau mondial»

Entraîneur national et membre du club basé à Moudon, Jean-Daniel Savary n’est pas peu fier de présenter les constructions inédites qu’il prépare ces jours, dans sa ferme de Ropraz, pour cette compétition qui réunira le gratin mondial de la discipline. «Actuellement, la France, l’Espagne ou l’Allemagne sont les pays les plus forts du monde, donc ce championnat d’Europe aura un niveau mondial, indique-t-il. Par contre, ce qui risque de surprendre ces stars, ce sont les zones techniques en préparation, car traditionnellement ils se mesurent plutôt sur des poutres ou des pierres.»

Pour la seconde fois après 2013, quand elle avait accueilli les Jeux mondiaux de la jeunesse, la localité moudonnoise réunira donc les meilleurs mondiaux au cœur de l’été. «En Suisse, ce sport reste confidentiel et, pour le développer et attirer la relève, il est important d’organiser des manifestations permettant de braquer les projecteurs sur la discipline», poursuit celui qui coiffe aussi la casquette de président d’organisation. Mais, contrairement aux festivités d’il y a cinq ans, la manifestation se déroulera désormais en plein centre-ville.

Les épreuves seront ainsi prévues sur le parking de la salle de la Douane, à proximité immédiate de la gare. Un camping sera dressé sur la place d’armes voisine, tandis qu’un dortoir est imaginé aux anciennes casernes. «Moudon a une tradition de réception des événements sportifs, notamment liés à la petite reine, avec des étapes du Tour de Romandie qui suscitent un bel engouement en ville. Mais, là, le rayonnement international de cette compétition nous permettra de placer Moudon sur une carte européenne et donc d’élargir notre spectre de promotion», se réjouit Nadia Atienza, directrice de Moudon Tourisme.

Budget conséquent

Reste que la mise sur pied d’une telle organisation implique une récolte de fonds, le budget de l’événement étant évalué à 120'000 francs. Avec également la tenue d’une manche de Coupe de Suisse le dimanche 22 juillet, les organisateurs prévoient des recettes aux buvettes de l’ordre de 20'000 francs. Pour le reste, aucune entrée n’étant perçue, Commune et sponsors sont sollicités. Un repas de soutien est par ailleurs prévu le jeudi 31 mai, avec les humoristes romands Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat. Quelques places sont encore disponibles!

(24 heures)

Fondue de soutien: jeudi 31 mai à la salle de la Douane, à 19h. Inscriptions au 0219058866.