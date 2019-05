«Je m’attends à recevoir prochainement un courrier de La Poste qui annoncera qu’ils vont fermer l’office de Baulmes.» Au bout du fil, le syndic Julien Cuérel a un ton fataliste que le succès conjointement rencontré par la mobilisation des habitants du village jeudi en fin de journée et la pétition lancée pour éviter d’arriver à une telle extrémité ne parvient pas à estomper. «Dans la mesure où il leur faut à peu près quatre mois pour mettre en place un service à domicile, j’imagine que notre poste pourrait fermer au 1er septembre.» Jeudi, pourtant, le responsable régional du géant jaune l’avait affirmé: aucune décision formelle n’a encore été prise. Mais, sans dire son contraire, ce discours officiel n’indique en aucun cas que l’office survivra. Ce qui a le don d’agacer le syndic: «Jamais ils ne diront: «On va fermer.» Ce qu’ils annoncent, c’est que La Poste va améliorer l’offre au village en fonction des besoins de la population. Soit mettre en fonction un service à domicile ou une agence postale avec un partenaire au village.»

Face à cette issue qui paraît inéluctable, les autorités tentent d’atténuer au mieux la casse. En tentant de repousser la disparition du guichet baulméran jusqu’au départ à la retraite de l’actuelle buraliste. Soit trois ans. «Et s’ils veulent aller plus vite, alors qu’ils lui proposent un plan social lui permettant de partir à la retraite un ou deux ans plus tôt.» Hormis ces deux options, la Municipalité ne discutera pas. Et s’opposera à la décision, ce qui devrait permettre à l’office de rester ouvert au moins six mois supplémentaires.

«On a vraiment l’impression que La Poste tente de précipiter les choses avant que le Conseil fédéral ne se penche sur une initiative parlementaire du Canton du Jura, acceptée par le Conseil des États et le Conseil national.» Elle doit entraîner des changements dans la loi qui régit La Poste (LPO). Le texte demande notamment que la population – et pas uniquement une Commune – puisse faire recours auprès de la Confédération contre la fermeture d’un bureau de poste, par exemple. Mais aussi que l’instance qui reçoit un recours tranche la question, pas qu’il n’émette qu’une simple recommandation, comme c’est le cas aujourd’hui. (24 heures)