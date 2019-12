Nouvelle tentative pour une nouvelle place du Marché d'Orbe

Bis repetita. La Municipalité d’Orbe relance son projet de nouvelle place du Marché. Refusé par le Conseil en septembre («trop cher et pas le bon moment»), le projet avait été lancé en référendum avant de recevoir une douche froide. Non, a déclaré le Service des communes, on ne peut pas soumettre au vote une décision qui maintient l’état actuel des choses.

La Commune a repris son projet afin d’en limer les coûts. De 1,76million, il passe ainsi à 1,56million de francs, via une réduction de l’éclairage, du rideau végétal prévu sur la BCV, la restauration de la fontaine et l’écran d’information (une demande des commerçants) ou l’horloge prévue. Le reste, à savoir un sol en grès et une audacieuse découpe en vastes niveaux majoritairement piétons et sans stationnement, reste inchangé.

Une deuxième tentative que la Commune défend. Pour elle, la nouvelle place est une extension de la politique de stationnement qui a été acceptée. «Cette place est dans notre cahier de législature, note le municipal Serge Berthoud. Le temps presse, les canalisations vieillissent, et ce serait mal d’avoir une place à moitié refaite en goudron.»

Du côté des opposants au Conseil, on apprécie peu un «toilettage» et ce «passage en force» qui risquent fort d’être assortis d’une nouvelle demande de référendum de la part de la gauche, pour qui soigner le centre-ville est un pendant du développement du quartier de Gruvatier, en plaine.