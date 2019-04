On recherche toujours le champ de maïs de la vallée de Joux

On s’était presque habitué aux traductions bancales de slogans publicitaires conçus et pensés en allemand. A présent, c'est le tour des images, totalement interchangeables et définitivement virtualisées. C’est l’expérience qu’ont fait les habitants de la vallée de Joux en voyant la nouvelle publicité de la Coop, comme le rapporte «20 minutes». On y parle de la forêt du Risoud et du Sentier, mais les images ne correspondent pas.

Mieux: on y voit un champ de maïs et une ligne de car postal qui n’existent tout simplement pas dans la vallée. Les Combiers ont, pour certains, décidé d’en rire, comme en témoignent les nombreuses réactions sur Facebook.

Comment expliquer ce décalage? «Au lieu d’utiliser des noms fantaisistes, nous nous sommes inspirés des forêts des différentes régions linguistiques», explique Andrea Bergmann, porte-parole de Coop au quotidien gratuit. Et de confirmer que le clip a été tourné, entre autres, dans les forêts de Fischbächli (BE) et de Teufelskeller (AG). La fantaisie serait donc rédhibitoire, et les forêts de Suisse complètement interchangeables.

Pour le géant orange, les lieux n’existeraient pas en soi, ils ne seraient qu'inspiration pour mieux vendre ses produits. Un peu comme cette «agence immobilière qui promettait une vue sur nos vignes sur la commune du Chenit», se souvient une internaute dans un post. Avant de s’esclaffer : «Si la télé dit, moi je la crois»...

(24 heures)