Onze millions pour la rénovation du port de Chevroux

En 2015, au moment où le Conseil général de Chevroux se prononçait sur le crédit d’étude, le devis global en vue de la rénovation du port et de ses annexes se chiffrait à 6 millions de francs. L’année dernière, quand le dossier a été déposé à l’enquête publique, la facture estimée avait gonflé à 7 millions de francs, sans compter les travaux de déplacement du débarcadère. Lundi 26 mars, c’est finalement sur un crédit de 11,184 millions de francs que le Conseil général devra débattre.

Pas de quoi faire trembler le syndic, Jean-Daniel Curchod, dans l’attente du verdict. «La facture a pris l’ascenseur, car nous profitons du chantier pour refaire tout ce qui concerne le port, comme les aménagements à terre, avec construction d’une place de lavage pour bateaux répondant aux normes ou l’entretien du bloc sanitaire, de la déchetterie locale et de la capitainerie, glisse-t-il. Des travaux financés sans recours à l’emprunt, puisque la perception d’une taxe de droit de boucle permettra de couvrir ces investissements.»

En clair, chaque futur occupant des quelque 1000 places d’amarrage du plus grand port d’Europe en eaux fermées devra payer un montant de l’ordre de 400 francs par mètre carré loué afin de voir sa place reconduite pour 50 ans. «Plus de 90% des plaisanciers contactés ont déjà fait part de leur volonté de la conserver et nous avons encore une liste d’attente, alors que le nombre de places sera sensiblement réduit», ajoute le syndic. À terme, la taxe annuelle pour chaque embarcation devrait se monter à quelque 26 francs par mètre carré occupé, soit environ 800 000 francs à encaisser par la Commune pour les 28'568 m2 de surface concernés.

Cette concession d’exploitation du port arrivera à échéance le 31 décembre 2019. Les travaux prévus doivent permettre de la renouveler pour 50 ans. Les pontons flottants seront tous changés et équipés d’eau, d’électricité ou de wi-fi pour près de 5 millions de francs, la réfection des deux digues est chiffrée à 1 million, tout comme l’ingénierie portuaire. Il faudra aussi compter 2 millions pour les places à terre et les accès et près de 600'000 francs pour créer une circulation des eaux. En allant pomper de l’eau au large, cette mesure doit créer un courant interne pour éviter l’ensablement et réguler la température des eaux du port, diminuant ainsi le développement d’algues. Bref, tout sera revu lors d’un chantier planifié sur au moins deux hivers.

Reste à savoir si le permis de construire des infrastructures sur l’eau pourra être délivré, à l’instar des travaux prévus à terre. En effet, une opposition a été déposée lors de la mise à l’enquête, au sujet du système d’amarrage prévu et de séparation entre les bateaux. Elle devrait être levée, mais en cas de recours, il faudra patienter.

Nouveau débarcadère

En attendant, la Municipalité promet d’avancer sur un dossier en parallèle, celui du nouveau débarcadère. «Le préavis va sortir courant 2018 et devrait tourner autour de 2,5 millions de francs, sans compter une éventuelle subvention cantonale», commente Jean-Daniel Curchod. Le dossier de mise à l’enquête sera tout prochainement transmis à l’Office fédéral des transports. Il doit permettre de faciliter la tâche des capitaines de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM), en évitant des manœuvres à l’intérieur du port. Mais pour à peine 1000 passagers à la belle saison, certains jugent la facture un peu salée. (24 heures)