Orbe devra voter sur l’avenir de son centre

Sous les pavés, le doute. Les habitantes de la deuxième commune du Nord vaudois, Orbe, devront se rendre aux urnes en novembre pour savoir s’ils acceptent une refonte complète du cœur de leur cité, la place du Marché.

Depuis l’emblématique référendum sur Gruvatiez fin 2015, c’est sans doute l’événement politique et urbanistique le plus marquant qui se profile. Et pour cause. Un premier projet de refonte du centre avait échoué en 1999, et un deuxième projet lancé en 2010 avait disparu des radars tandis que la Grand-Rue était, elle, modernisée en surface après de soudaines fuites du réseau souterrain. Là, curieusement, le réaménagement avait fait grincer moins de dents.

Cette fois, la place du Marché figure en bonne position dans le programme de la majorité actuelle qui en a fait une promesse électorale et une priorité: alors que le quartier Gruvatiez, justement, pousse peu à peu en plaine, tout doit désormais être fait pour bichonner le centre, estiment les édiles.

Rendre l’espace attractif

«Il faut voir cette revalorisation de la place comme faisant partie d’un tout, défend le syndic Henri Germond. Nous devons rendre ce centre-ville attractif, montrer qu’il bouge et qu’il est agréable. La route bleue (ndlr: nouveau tracé au nord du centre à l’étude) peut nous permettre de réduire 50% du trafic du centre, le nouveau plan de stationnement va augmenter les disponibilités de places… Faire de la place une zone de rencontre rentre dans un concept.»

En vain. Le projet, devisé en tout à 2,7 millions de francs (moins 1,76 mio déjà accordé), a échoué lors du dernier Conseil par 26 contre 23 sous les coups de buttoir du centre droit et du PLR. Le PS, peu présent, sauvait la mise en obtenant un référendum spontané.

Les municipaux disent ne pas comprendre: la refonte de la place en ensemble mixte et convivial a fait l’unanimité lors de sa présentation, a satisfait les commerçants qui y perdent pourtant des places de stationnement et n’a récolté qu’une poignée d’oppositions lors de sa mise à l’enquête. «Nous avons passé trois ans à travailler sur le projet», soupire la Municipalité qui se dit toutefois confiante. «Ils ont raison, note un élu local, le projet est séduisant et intelligent. Mais est-ce que des pavés vont faire monter des gens en ville? J’en doute. On a peut-être d’autres priorités.»

Comme lui, une partie du cénacle politique urbigène commence à s’inquiéter des finances. Bourg-centre, Orbe figure en effet dans le top 20 des Communes vaudoises les plus endettées. «Les projets se sont accumulés et il faut peut-être se demander comment on va faire pour rénover la déchetterie, la STEP et financer un nouveau collège», souligne ce sceptique.

Henri Germond défend sa ligne. «Nous avons tenu tous nos engagements jusqu’à présent. Tous nos projets ont été financés et les comptes sont revenus dans le noir pour la première fois depuis des années. Ce projet-là figure au budget. Les coûts sont contrôlés. Pour nous, les signaux restent au vert.»

La Commune glisse au passage que les conduites du sous-sol peinent de manière inquiétante. «On devra de toute manière intervenir dans les prochaines années», souligne le municipal Serge Berthoud. La Commune compte maintenant convaincre la population du bien-fondé du concept et surtout du planning, tandis que les opposants finalisent leur argumentaire. Pour eux, le projet sera encore viable dans plusieurs années.

L’ancien municipal de l’Urbanisme et défenseur du développement de Gruvatiez refuse d’y voir une première sanction politique. «Orbe s’est focalisée pendant des années sur ses quartiers périphériques, maintenant, on doit s’occuper du centre», plaide le syndic.