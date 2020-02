Orbe, où la culture n’est pas près de se calmer

Nouveau coup de théâtre à Orbe. La très riche et surtout agitée vie culturelle de la cité aux deux poissons a appris récemment la révocation par la Municipalité de Patrice Lefrançois. Le président de la commission culturelle locale, une structure composée d’élus et de bénévoles associatifs visant à animer l’agenda, a été mis à la porte à l’issue d’une discussion à l’Hôtel de Ville. Spécialiste de l’art classique, Patrice Lefrançois s’était notamment investi dans la programmation du temple, et comptait la développer.

«Les rapports de confiance étaient rompus», note la Commune dans un message au Conseil. Selon le municipal Luiz De Souza, avec lequel Patrice Lefrançois n’était pas tendre, il s’agit d’une problématique avant tout relationnelle.

«Il y a vraiment eu une accumulation, note l’élu écologiste. Son comportement autoritaire avec les gens et ses prises de position n’allaient plus. Les choses se sont envenimées fin 2019. C’est entre autres à la demande des membres de la commission que nous sommes intervenus.» Le programme 2020 n’est, selon la Commune, pas remis en question.

L’édile reproche notamment à l’intéressé d’avoir publiquement évoqué la dissolution de la vieille commission, alors que son évolution était à l’étude.

«Le président de la commission est un répondant important de la vie culturelle, on ne peut pas travailler comme ça, ajoute le municipal. Maintenant, c’est l’occasion de repenser la commission. On réfléchit à mandater une étude sur notre offre culturelle. Nous devons donner à nos événements, souvent de grande qualité, une meilleure visibilité auprès du public.» Et de citer le cinéma, le Théâtre de la Tournelle ou encore les manifestations estivales.

Pierre-André Vuitel, des anciens moulins, déplore lui le départ du président: «Un homme qui s’est investi sans compter pour la culture et le patrimoine. Il a été victime de la majorité rose-verte qui ne pense la culture que comme une hiérarchie verticale et sans rayonnement autre que local. Ce sont des méthodes soviétiques. Un manque de vision.»

Quant à la commission en question, elle rappelle qu’elle programme ce 7 mars le show musical et rafraîchissant de Swing Cockt’Elles au Casino.