Orbe se prépare à une élection complémentaire disputée

La deuxième commune du Nord vaudois va connaître une fin d’année, et surtout un début 2018 pour le moins agités. Annoncée vendredi dernier, la démission du municipal PLR Guido Roelfstra laisse une place vacante dans un Exécutif urbigène qui aiguise déjà les appétits.

Et pour cause. Bien que composée depuis plusieurs législatures selon une parfaite parité (deux sièges à gauche, deux à droite et un dernier au groupe centriste Union Libre), la Municipalité avait failli basculer lors des dernières élections, une poignée de voix séparant les candidats de chaque parti.

«Une perte»

Ce qui est toutefois certain, c’est qu’Orbe se cherche un élu de carrure. Lequel devra succéder à un Guido Roelfstra qui s’attire aujourd’hui les louanges du cénacle politique local. «C’était un homme de dossier, il savait prendre de la hauteur, formait une belle équipe avec Annick Gilliéron, sa cheffe de service, et s’intégrait parfaitement dans la vision actuelle du développement de la ville», assure Xavier Duquaine, secrétaire communal.

«Une perte pour nous aussi», ajoute son parti. Guido Roelfstra était entré à l’Exécutif en 2015, lors d’une élection complémentaire qui l’avait opposé au Vert Luiz De Souza.

L’ingénieur de formation dit quitter la politique à contrecœur. Il dirigera une unité du bureau lausannois Bonnard & Gardel, poids lourd des projets de transports, d’hydraulique ou à vocation énergétique.

Des partis et des personnalités

Son départ est annoncé pour fin mars. Quant à l’élection complémentaire, les Urbigènes l’attendent vraisemblablement pour le 4 mars. Autant dire demain. Le PLR se réunissait déjà ce jeudi pour rechercher une ou un successeur. Aucun nom n’est annoncé pour l’heure, même si les connaisseurs parlent volontiers de Stéphane Collet, figure de la Commission des finances.

En face, les regards se tournent vers le PS, qui ne cache pas ses velléités. En 2016, la conseillère Fanny Naville avait manqué la dernière place pour 22 suffrages. Reste Union Libre, qui joue dans cette législature le rôle de véritable faiseur de majorité, et d’arbitre, au Conseil communal. Voudront-ils revendiquer une place de plus à l’Exécutif? Rien n’est tranché, répond le président, Denis Tschannen, qui compte toutefois bien sonder ses troupes, dont plusieurs éléments sont régulièrement cités par le microcosme politique local.

Le doute plane également du côté de l’UDC, qui vient de faire son entrée au Conseil mais se montre peu bavard sur la question. Les Verts, qui ont dû compenser plusieurs départs au sein du Conseil, disent eux ne pas avoir évoqué le sujet. «Mais outre les partis, on vote ici encore beaucoup pour les gens, conclut une autre figure du Conseil. Tout dépendra de qui sort en premier.» (24 heures)