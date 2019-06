Parking souterrain envisagé à la Concorde

Après l’interdiction du parking sur la place du Marché, les voitures seront-elles prochainement aussi bannies de la place de la Concorde? C’est du moins le souhait de la commune, qui, de concert avec le groupe vaudois Orlatti, étudie la possibilité de créer un parking souterrain avec, en surface, une place verte.

Dans ce but, l’entreprise mène actuellement des sondages archéologiques permettant de mieux définir la nature géologique du sous-sol. «Si les résultats de ces études s’avèrent relevants, la Municipalité poursuivra les discussions avec cette société, notamment sur la constitution d’un droit de superficie distinct et permanent, ainsi que sur l’organisation du projet et la participation de la Commune de Payeme», a annoncé la commune, vendredi. Le dossier semble toutefois bien parti, puisque Payerne a déjà lancé diverses études d’urbanisme et de circulation allant dans ce sens.

Historiquement, cette place a déjà fait l'objet de plusieurs réflexions, dont la création d'un parking souterrain. Dans le courant de l'année 2018, la Municipalité a été approchée par le groupe Orlatti pour mener des discussions concernant la Place de la Concorde, plus spécialement sur la reprise de ces études. L'avant-projet et les démarches auprès des services cantonaux ont été pris en charge par le groupe de génie civil et entre dans le programme de législature de la commune, voulant notamment revoir les aménagements de la Place de la Concorde en lien avec la mise en service de la ligne de bus. (24 heures)