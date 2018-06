Pas d’assainissement en vue pour la zone de tir

«Étant donné la situation actuelle rassurante, les risques importants en cas d’intervention et le fait que la place de tir est toujours opérationnelle, un assainissement ne fait pas de sens dans l’immédiat.» Telle est en substance la réponse donnée par le Conseil d’État fribourgeois à une question des députés PS David Bonny et Rose-Marie Rodriguez concernant la protection des rives sud du lac de Neuchâtel et spécialement la place de tir de l’aviation militaire, située à Forel.

La question a été déposée en juillet 2017 dans le cadre du processus de démantèlement des chalets pour savoir si un sentier pédestre restera accessible et quel sera l’avenir de la place de tir. Le Canton répond que, dans le cadre du programme Nature, paysage, armée, le Département de la défense, de la protection de la population et des sports procède, en collaboration avec l’Association de la Grande Cariçaie, à des soins périodiques depuis 2013. Et une campagne de mesure de la qualité de l’eau, effectuée en 2015, a démontré que les valeurs limites légales des métaux lourds étaient largement contenues dans le secteur.

L’armée utilise la place de tir depuis 1928 et deux concessions ont été signées pour son utilisation, la seconde en 1990 avec les trois cantons concernés par le lac, soit Vaud, Fribourg et Neuchâtel. En contrepartie, une redevance annuelle de 16 000 francs est reversée au Fonds intercantonal de recherches et d’économie piscicole, géré par une commission intercantonale. Selon une étude de 2004, plus de 5000 tonnes de munitions reposent au fond du lac à cet endroit, dont les matières polluantes, actuellement enfouies dans les sédiments, risqueraient d’être libérées en cas d’assainissement. (24 heures)