Pas de rallonge supplémentaire pour l’Amalgame

La Ville d'Yverdon ne donnera pas les derniers 10'000 francs que l’Amalgame espérait encore obtenir pour être à même de pérenniser une situation financière aujourd’hui délicate. L’équipe qui gère depuis 2011 la salle de concert yverdonnoise souhaitait obtenir une rallonge budgétaire de 60'000 francs. Elle devra donc composer avec les 50'000 francs supplémentaires que lui ont alloué à titre exceptionnel le Canton et la Ville en début de semaine, respectivement 30'000 et 20'000 francs.

Lundi, la présidente de son association, Laura Lambert, se réjouissait de ce geste mais espérait encore que les élus yverdonnois combleraient jeudi soir le manque à quatre zéros. Socialistes et Verts n’avaient en effet pas fait un secret de leur intention de déposer un amendement au budget communal 2020 sur lequel les conseillers devaient se prononcer. «Cette aide supplémentaire ne constitue qu’une paille dans notre budget à 255 millions», avancera le socialiste Jean-François Cand, au cœur du long débat qui a suivi l’annonce… du non-dépôt de l’amendement par les partis de gauche.

C’est la Verte Léa Romanens qui a expliqué la raison de ce revirement de situation. «Ces derniers jours, nous avons entendu la pression des partis de droite qui disaient vouloir couper ailleurs dans le budget de la Culture en représailles. Ce que nous ne voulons pas. Par gain de paix, nous retirons donc notre amendement...» Pour la socialiste Aurélie-Maude Hofer, l’accord Commune-Canton du début de la semaine restera donc «une première victoire, teintée d’amertume».

À droite, aucune voix ne s’est élevée pour contester ces déclarations. En revanche, plusieurs PLR et UDC, mais aussi le socialiste Gildo Dall’Aglio, ont proposé à l’Amalgame des pistes pour augmenter ses recettes financières. «Avec une augmentation de près de 30% de sa subvention (ndlr: Canton et Ville compris), l’Amalgame n’est pas à plaindre par rapport à d’autres organisations. Je constate que le prix des entrées est bas et qu’il pourrait donc être augmenté quelque peu», a ainsi avancé le libéral-radical Maximilien Bernhard. Une (hypo)thèse accréditée par le président — lui aussi PLR — de la Commission des finances, Olivier Jaquier, qui a relevé que le prix moyen des places était passé de 10 fr. 90 à 6 fr. 66 entre 2016 et 2018.

Le Conseil des Jeunes, qui a récolté 5183 signatures dans une pétition de soutien à la salle de concert, a regretté que les élus ne consentent pas ce qui n’est «qu’un petit geste pour la Ville, mais d’une importance majeure pour l’Amalgame». Les principaux intéressés ont préféré jouer la carte de la reconnaissance envers tous ceux qui les vont soutenus. «Nous ne sommes pas tirés d’affaire, mais nous remarquons que ce que nous avons obtenu est déjà remarquable. Ce ne sera pas simple de boucler le budget 2020, mais nous nous engageons à faire tout notre possible pour pérenniser notre association», déclare Laura Lambert.