Pas encore exsangue, l’Amalgame tire la langue

L’Amalgame tire la langue… Pas de joie, comme la pochette intérieure du mythique album des Rolling Stones «Sticky Fingers». D’essoufflement plutôt. Pourtant, la salle de concert yverdonnoise attire du monde. En 2018, elle a comptabilisé 18'056 entrées pour 66 événements. C’est 7,5 fois plus qu’en 2010, quand la jeune équipe encore en place avait repris sa gestion. Mais le bilan comptable présenté mercredi soir à l’assemblée générale est rouge comme le logo de la bande à Mick Jagger. Malgré une hausse de fréquentation de 20% par rapport à l’année prédécente, il se solde par une perte de 15'000 francs, à laquelle le comité entend réagir en demandant l’aide de la Ville.

Ce déficit s’explique en grande partie par la hausse des prétentions salariales des artistes. Il trouve aussi son origine dans le rajeunissement d’une clientèle aux moyens financiers par conséquent plus limités. Il est également dû en partie – si petite soit-elle – au fait que, depuis dix-huit mois, les bénévoles qui viennent travailler au vestiaire, à l’entrée ou derrière le bar lors des soirées DJ sont défrayés. C’est la seule solution qui a été trouvée pour motiver des bonnes volontés qui commençaient à faire défaut. «Pour compenser, les cinq personnes du bureau et les membres du comité devaient venir boucher les trous, gratis, en plus des heures «officielles» qu’ils consacrent à la salle», souligne Laura Lambert, présidente du comité. Et Anita Rokitowski, sa seconde, d’apporter des précisions chiffrées: «En 2018, les bénévoles ont travaillé 1500 heures. Le comité en a donné 2577 et le bureau 1729.» Ces derniers (une coordinatrice, un programmateur, un administrateur, une responsable de communication et un responsable technique) sont salariés pour un équivalent temps plein de 2,2 postes. Mises bout à bout, les heures qu’ils offrent en plus correspondent à quatre jours de travail par semaine. «En gros, ils bossent à 300% et sont payés à 220%. Et sans leur apport l’Amalgame ne pourrait pas tourner», soupire la présidente.

Moins de collaborations

Comité et bureau ont eu beau tourner le problème dans tous les sens, ils n’ont pas trouvé d’autres moyens que de solliciter une plus grande aide de la Commune. Diminuer le nombre de soirées DJ ou concerts? L’Amalgame le fera cette année, puisque la salle n’affichera «que» 50 rendez-vous. «Mais c’est une solution intermédiaire, car en agissant ainsi, nous devons renoncer à des collaborations avec d’autres associations et institutions locales, ce qui nous donne l’impression de ne plus remplir notre mission», souligne Anita Rokitowski. «Et, en étant moins réguliers dans la tenue de nos événements, nous allons perdre une clientèle que nous avons eu passablement de peine à fidéliser. Au final, nous serons contraints de mettre la clé sous la porte», craint Grégoire Potin, programmateur de l’Amalgame.

Inquiets face à cette situation délicate, les membres de l’association ont validé sans hésitation la proposition de leur comité. Soit demander, pour 2020, 80'000 francs de subvention en plus des 170'000 francs que la Ville accorde à l’Amalgame. «Le montant actuel couvre seulement les frais de location de la salle et une bonne partie des salaires des cinq membres du bureau», précise Laura Lambert. «Cette somme doit nous permettre de souffler. Elle tient compte de la hausse des cachets des artistes et de notre volonté d’apporter un peu de plus-value dans notre programmation», conclut Grégoire Potin.

Le comité a rencontré à deux reprises le Service de la culture, avec lequel ils cherchent des solutions. Présente à l’assemblée jeudi soir, la municipale Carmen Tanner a souligné que son service comprenait cette demande jugée nécessaire et qu’elle allait essayer de la porter devant la Municipalité. «La Ville reconnaît votre travail d’animation nocturne. Mais ces trois dernières années les grandes institutions culturelles yverdonnoises ont toutes demandé des augmentations importantes, et je dois avouer qu’elles n’ont pas pu obtenir plus que 20'000 ou 30'000 francs d’un coup.»

Néanmoins, si la Municipalité et le Conseil communal entendent leur appel, les membres de l’Amalgame pourraient bien arborer un sourire aussi large que la bouche de Mick Jagger. (24 heures)