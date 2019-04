Payerne: «La Commune a laissé pourrir la situation»

Le couperet est tombé fin mars pour le Café du Marché, à Payerne. L’établissement, exploité par le pasteur Patrice Haesslein et une association de soutien pour le compte de l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV), fermera définitivement ses portes le 21 juin prochain, même si la Municipalité a retiré son projet de transformation des lieux en février dernier. Coincé entre un bail dénoncé, l’arrivée prochaine des travaux de réhabilitation de la place du Marché devant le restaurant et une certaine incertitude, le comité «a dû prendre la décision de mettre un terme à son activité», annonce le site internet des lieux.

«J’évite de me laisser gagner par le ressentiment mais, pour moi, c’est un gâchis»

«Pour moi, ils ont laissé pourrir la situation pour avancer ensuite avec leur projet», regrette le patron-pasteur, qui attendait une visite pour discuter de l’avenir du café. Au moment du retrait de son préavis avant un vote au Conseil communal qui s’annonçait très tendu, la Municipalité argumentait qu’«au vu des incompréhensions et questions restées ouvertes, il lui paraissait important de prendre du recul et d’aller revoir tous les milieux concernés». Pourtant, plus de six semaines plus tard, Patrice Haesslein n’a vu aucun élu le contacter.

Si le bail des locaux se terminait en fin d’année, la convention d’exploitation n’allait que jusqu’en juin, contraignant ainsi le comité à se séparer de son personnel pour cette échéance. Sachant que le salaire du tenancier était pris en charge par l’EERV, cela signifie six personnes se répartissant 1,5 ETP. «J’évite de me laisser gagner par le ressentiment mais, pour moi, c’est un gâchis, notamment d’une réputation qui prend toujours du temps à se construire dans ce milieu», regrette Patrice Haesslein, qui n’a donc jamais pu donner ses idées sur le réaménagement de l’endroit.

Le temps de la réflexion

Pour la Commune, les choses ne sont pas si simples. «La Municipalité souhaite prendre le temps de la réflexion et de l’écoute des différents milieux concernés sur ce projet vu de manière large, au sens de la vie à donner de manière globale à la place du Marché», répond la syndique, Christelle Luisier. Et les services communaux ont pris contact mardi avec le pasteur pour fixer un rendez-vous après les vacances de Pâques. Dès lors qu’une ouverture du Café du Marché, souhaitée par la Commune, n’était plus possible en vue de l’inauguration de la place et de l’abbatiale, prévue en mai 2020, les autorités voulaient se laisser le temps de la réflexion.

«Nous prenons acte de l’arrêt de l’exploitation, qui est compréhensible compte tenu des travaux cet été et de la fin de bail pour décembre 2019», poursuit Christelle Luisier, qui précise que la Commune a signé la future convention d’utilisation œcuménique de l’abbatiale et constitué l’association qui va exploiter le site ces dernières semaines.

Quant à l’avenir et à la forme que prendra le futur projet de Café du Marché de la Municipalité, les contours ne sont pas encore établis. L’Exécutif pourrait revenir à la charge avec son projet controversé à 2,6 millions de francs comprenant l’aménagement d’une véranda pour la salle à manger et d’un ascenseur public entre deux places, ou présenter un autre dossier. «À ce stade, tout est ouvert. Nous prendrons position une fois les rencontres et analyses effectuées», précise la syndique.

«Payerne va perdre quelque chose dans l’affaire. Cette démarche originale d’accueil par l’Église avait un retentissement qui dépassait largement la région broyarde et je ne comprends donc pas l’idée d’aménager un autre restaurant semblable aux 35 autres que l’on trouve dans la ville ici même», commentait un client croisé cette semaine. Il devra pourtant s’y faire, Patrice Haesslein et son équipe de professionnels et de bénévoles rangeront leurs tabliers d’ici à quelques semaines. (24 heures)