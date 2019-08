Payerne accueille son premier Foodtruck Festival

Burgers américains, spécialités du Portugal, de France ou de Grèce, pizzas à la mode italienne, mais aussi repas plus exotiques en provenance du Liban, de Guadeloupe, de Thaïlande ou encore de l’île Maurice. Il y en aura pour tous les goûts, les 31 août et 1er septembre sur la place des Tireurs à la Cible, à l’occasion du premier Foodtruck & Art Festival de Payerne, organisé par la Guggenmusik Les Tétanoces pour marquer son 45e anniversaire. Glaces artisanales, pâtisseries ou crêpes régaleront aussi les visiteurs les plus gourmands.

«Nous voulions marquer notre anniversaire d’une manière différente des habitudes du milieu. Ce week-end, nous souhaitons mettre la rue en valeur par l’intermédiaire d’un concept à notre image, à savoir original et décalé, qui doit réunir petits et grands», présente Ludivine Rey, codirectrice musicale de la société et responsable communication de l’événement. Si les Foodtruck Festivals sont désormais nombreux dans le paysage, nul doute que les épicuriens broyards profiteront de ces deux jours.

Ce d’autant plus que le rendez-vous ne se veut pas que gustatif, mais aussi visuel. «Durant la fête, il sera possible d’admirer des acrobates, de s’essayer aux arts du cirque lors d’ateliers ou encore de découvrir les créations d’artistes», se réjouit Yann Gilliand, président d’organisation. Originaire de Combremont-le-Grand, Corentin Meige réalisera ainsi une toile sur le thème de Payerne. Plus loin, les visiteurs seront mis à contribution par l’association 181 degrés pour réaliser une fresque.

Maquillage et grimages, spectacle de clowns, hypnose, musique ou caricatures seront aussi de la partie, le tout dans une décoration vintage. «À 45 ans, on n’est pas vieux, on est vintage. Pour illustrer cela, on a récupéré de vieilles tables, chaises ou canapés dans des brocantes et un peu partout en Suisse romande ces dernières semaines pour décorer la place de fête», conclut Ludivine Rey dans un sourire. Pas encore «quinqua», la société musicale n’en est pas moins la plus âgée du genre en Suisse romande!