Payerne passe le cap des 10'000 habitants grâce à un couple canado-bernois

«On les regardait avec le sourire, sans pouvoir leur dire pourquoi». Le 19 juillet dernier, les collaboratrices du service payernois de la population avaient le sourire aux lèvres au moment d’accueillir l’inscription officielle de Bastien Stegmann et Rachel Fortier. En effet, leur arrivée a permis au compteur démographique du chef-lieu broyard de franchir le cap symbolique des 10 000 habitants. «Même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, historiquement, cette marque signifiait la reconnaissance officielle du statut de ville au plan fédéral», a rappelé la syndique Christelle Luisier Brodard, ce samedi 22 septembre, lors d’une cérémonie officielle d’accueil.

«On a visité des logements dans plusieurs petits villages, mais finalement, on a opté pour Payerne pour des raisons stratégiques», ont expliqué les jubilaires, qui ont reçu un bouquet de fleurs, un carton de vin du chef-lieu de district et un parapluie pour s’abriter du brouillard... la commune ayant décidé de se jouer des clichés. En effet, si le jeune homme de 24 ans travaille à Yverdon-les-Bains chez Rittal SA comme project manager, son épouse, depuis quelques semaines, est désormais étudiante à l’Université de Fribourg, après avoir suivi une formation d’enseignante à Montréal. C’est d’ailleurs dans la cité québécoise que l’ancien habitant de Tavannes (BE) a rencontré sa promise.

Présente in corpore pour l’occasion, la Municipalité a rappelé qu’elle travaille à un développement de Payerne harmonieux, tout en renforçant la qualité de vie. Alors que la population n’avait crû que de 2,7% entre 1990 et 2000, la croissance s’est nettement accélérée lors de la décennie suivante, s’affichant à 18,7%, soit largement plus que la moyenne cantonale. Un thermomètre géant planté devant l’Hôtel de Ville rappelle ainsi que Payerne avait franchi le cap des 8000 habitants en 2004 et celui des 9000 en 2011. À fin août, le compteur affichait précisément 10 062 habitants, dont 39,89% d’étrangers. (24 heures)