Payerne présente l’un de ses meilleurs budgets

«L’un des trois meilleurs budgets de Payerne sur les 25 dernières années!» Municipal des Finances, Eric Küng était fier de présenter des chiffres quasi à l’équilibre pour l’année 2020, lundi. Avec une perte prévue de 87'313 francs sur un total de charges s’élevant à 45,884 millions, soit 0,19%. «Cela au prix d’un énorme travail en interne pour coller au plus près de la réalité du terrain», se réjouit la syndique Christelle Luisier Brodard, la Municipalité répondant ainsi à une demande récurrente de la Commission des finances.

Dans les faits, alors que les charges pointent à la baisse de 205'000 francs, notamment par la reprise des frais de l’AVASAD (soins à domicile), les rentrées devraient s’afficher à la hausse de 77'000. «Les charges maîtrisables, soit celles concernant le chapitre des biens, services et marchandises, ne représentent que 21,4% du total», précise Eric Küng.

Quant aux revenus, s’ils sont en progression, le chapitre des impôts s’annonce en diminution de 426'000 francs, notamment par les effets de la RIE III, la diminution de deux points du taux communal ou la suppression de la taxe sur les successions en ligne directe. De quoi dégager une marge d’autofinancement de 4,1 millions, en baisse par rapport aux comptes 2018 (5,5), mais en hausse comparativement au dernier budget (4).

Une dette bridée

Accompagné pour la première fois d’un préavis, le livre du budget présente aussi une planification d’investissements de l’ordre de 10,7 millions courant 2020. La situation financière de Payerne le permet. Ainsi, la dette par habitant est passée de 3350 fr. en 2009 à 600 cette année.

Ces chiffres sur lesquels le Conseil communal devra se pencher le 12 décembre tiennent compte d’une augmentation du personnel de 3,8 postes, contrebalancée par une diminution de l’effectif de 2,5 ETP. Les plus grands changements interviendront dans la direction des travaux, avec la création d’un nouveau Service des constructions, de l’environnement et du patrimoine foncier. Le musée perdra 1,4 ETP avec la création d’une association de l’abbatiale. Les Services à la population et des parcs et promenades seront aussi renforcés. «Les enjeux de protection de l’environnement demandent l’engagement de spécialistes», a expliqué la syndique.