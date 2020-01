Payerne vole au secours de Swiss Aeropole SA

SolarStratos, trois ans de plus

Prolongation

Par décision du 19 décembre 2019, l’Office fédéral de l’aviation civile a décidé d’approuver les plans en vue de la pérennisation du hangar de la société SolarXPlorers SA, qui mène le projet SolarStratos. Le but de cette aventure est de démontrer que l’énergie solaire permet d’aller plus haut avec un avion que les énergies conventionnelles.



Home base partners

En octobre 2016, Payerne et la Coreb ont signé un contrat de trois ans pour l’implantation du hangar sur le tarmac civil de l’Aéropôle. Un avenant à ce contrat de «home base partners» permet de le prolonger pour au moins trois ans.



Avenir

Une aile du HB-SXA a été endommagée lors d’essais en 2018. Cette année, l’avion reprendra son développement, notamment avec le premier vol solo de Raphaël Domjan, pilote et initiateur.