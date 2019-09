Pierre Mercier ne donnera plus le la à «L’Omnibus»

Au bout du fil, la voix est essoufflée. De son propre aveu, Pierre Mercier est loin de pouvoir commenter le 100 mètres d’Athletissima. D’autant plus quand on se souvient du cœur qu’y mettait cet ancien journaliste sportif de la Radio suisse romande. De cœur il est bel et bien question puisque ce sont les graves problèmes de santé rencontrés à la fin du printemps qui l’ont conduit à renoncer à sa fonction de rédacteur en chef de «L’Omnibus», ainsi qu’il l’a indiqué à son conseil d’administration. Il dirigeait l’hebdomadaire régional d’Orbe depuis une douzaine d’années.

À la mi-juin, le septuagénaire a en effet dû subir un triple pontage cardiaque dont il se remet gentiment. «Je me sens certes mieux, mais au niveau du souffle, ce n’est pas encore du tout ça», reconnaît-il. L’ancien municipal d’Orbe (de 2002 à 2016) concède avoir toujours eu «une pression haute». Il admet cependant aussi que les problèmes rencontrés par son titre l’hiver dernier l’ont mis à mal. «Même si je n’étais pour rien dans cette affaire, reprend-il, cette situation m’a valu bien des nuits d’angoisse. Et cela a sans aucun doute contribué à déclencher mon histoire.» Passé par la case recapitalisation – notamment –, le journal régional s’est sorti de l’ornière financière dans laquelle il se trouvait.

Pour succéder à Pierre Mercier, le conseil d’administration a confié les clés du titre à quatre rédacteurs qui écrivaient déjà pour le journal. Ce quatuor a accepté la mission jusqu’à la fin de l’année. Quant à Pierre Mercier, il n’entend pas ranger son stylo définitivement et espère pouvoir prochainement rendre compte de manifestations sportives dans les colonnes de «L’Omnibus».