Plus de 200 activités animeront les rives du lac

«Cette année, il y aura beaucoup plus d’activités artistiques que l’été dernier, assure Margaux Genton, présidente de l’Association ICI qui porte le projet La Dérivée. Toutefois, les fondamentaux sont les mêmes: presque tout est gratuit et nous mettons toujours en avant les associations locales et les groupes de la région.»

Cet été, du 15 juin au 2 septembre, les Yverdonnois ainsi que les visiteurs de la cité thermale pourront se réapproprier le Parc des Rives grâce à la 2e édition de La Dérivée, lieu éphémère fait de bois et modulable à l’envi. Ce projet, soutenu par le Service de la culture de la ville, proposera plus de 200 animations culturelles, sportives, sociales et durables ainsi qu’un espace de rencontre où se restaurer et échanger en toute simplicité le long du quai de Nogent.

«Nous avons remarqué que les soirées plaisaient beaucoup à notre public, détaille Margaux Genton. Nous avons donc voulu proposer de plus gros concerts que l’année dernière.» Cette volonté s’affiche sur la programmation de l’association, disponible sur son site Internet. En effet, à l’instar du duo veveysan Les Fils du Facteur, de la rappeuse KT Gorique et du groupe – toujours de rap – Nébuleuse, des artistes confirmés seront de la partie.

Mais la programmation ne fait pas que la part belle aux musiques émérgentes. «Il y aura, bien évidemment, de l’électro, du hip-hop et du rock, affirme la présidente de l’association. Mais pas que. Nous voulons que chacun se retrouve dans notre offre.»

Parmi la quantité d’activités proposées, de nombreux rendez-vous hebdomadaires sont prévus. Les jeudis seront notamment rythmés par des ateliers de méditation, du yoga dans le parc en fin de journée ainsi que des soirées dansantes et guinguettes coorganisées avec le Conseil des Séniors (COSY).

Des séances de Pilates seront également organisées tous les vendredis en fin d’après-midi. Le samedi, les bénévoles de l’association PAIRES animeront les terrains de sport. Enfin, chaque dimanche, une séance matinale de yoga, des moments réservés aux familles ainsi que des projections de films sauront agrémenter la fin de semaine de chacune et chacun. Finalement, pour celles et ceux qui en redemanderaient encore, des prolongations de soirées les attendent, une fois par mois, au Théâtre de L’Échandole. (24 heures)