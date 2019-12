Plus de sécurité pour le chantier du collège

Durant l’année scolaire 2020-2021, les quatre classes du collège de Corcelles-près-Payerne, qui seront les plus touchées par le chantier d’agrandissement et rénovation des lieux, seront transférées provisoirement dans des containers. Ainsi en a décidé le Conseil communal, mercredi, en soutenant l’amendement déposé par la commission technique.

Le surcoût de la démarche est évalué à 327'000 francs. «Cela nous semble rationnel pour améliorer la sécurité des enfants», a justifié le rapporteur, Cyrille Roux. Au vote, le préavis a été largement accepté (4 abstentions). Au lieu de 3,7 millions de francs, la Commune déboursera donc 4,027 millions pour agrandir et rénover le bâtiment et sa cour de récréation, ainsi que pour créer une structure parascolaire.

En plus de cet accueil de 24 places, le chantier permettra aussi de créer cinq nouvelles salles de classe, une salle des maîtres, une de dégagement et un espace de rythmique et musique de 104 m2 sous les combles. Les travaux se concentreront spécifiquement dans les locaux occupés par l’Administration communale jusqu’à la fin de l’année dernière. La cour d’école sera aussi agrandie, Corcelles ayant pu négocier le rachat d’une partie de la parcelle voisine.

D’accord sur la nécessité du projet, la commission a surtout réfléchi à l’aspect sécuritaire, «les travaux devant être faits dans une école en activité», d’où des craintes par rapport à la cohabitation avec les enfants. Elle a finalement écarté une version avec évacuation complète du collège, qui aurait coûté encore 300'000 francs de plus.

Au cours de la soirée, les élus ont validé tous les préavis présentés, dont l’achat d’environ 7400 m2 de terrain pour 2 millions de francs. Situé au centre du village, l’endroit pourrait accueillir un futur collège, prévu dans le plan de développement de l’Association scolaire de Payerne et environs.