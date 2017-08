Polémique autour d'une vidéo de porcs maltraités

Les images sont assez sordides: des porcs qui se pressent dans un hangar sombre, qui lèchent et mordillent la queue et l’arrière-train ensanglanté d’un congénère. «La vidéo a été tournée samedi, dimanche et lundi soir, à La Praz, dans une porcherie de la famille Annen (ndlr.: l’un des plus gros producteurs du canton)», affirme Kate Amiguet.

La directrice de la fondation MART (Mouvement pour les animaux et le respect de la terre) s’indigne que dimanche soir, au moment où elle était embusquée à La Praz, la RTS diffusait un reportage sur des porcheries mises en cause en septembre 2016. Conclusion de l’émission: depuis, tout est rentré dans l’ordre.

«Le vétérinaire cantonal doit prendre ses responsabilités et effectuer des contrôles inopinés sans les annoncer à l’avance», exige Kate Amiguet. Et de militer en faveur de sanctions sévères, allant jusqu’à l’interdiction de détenir des animaux contre les éleveurs récidivistes.

Joint au téléphone, l’éleveur Willy Annen est indigné. «J’ai appris mardi que Madame Amiguet venait de passer au Service vétérinaire cantonal pour déposer une dénonciation. Des inspecteurs se sont rendus à La Praz et ont constaté que tout était en ordre.» L’exploitant peine à croire que la vidéo ait été tournée dans une de ses porcheries. «J’envisage de déposer plainte. Cette dame doit cesser. Elle doit nous laisser faire notre travail.»

Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, confirme: «La porcherie de La Praz a été inspectée en septembre et décembre 2016, en janvier et avril 2017, ainsi que mardi, sans révéler un manque de soins aux animaux.» Après l’affaire de septembre 2016, toutes les exploitations Annen ont été inspectées, précise Giovanni Peduto. Des mesures de mise en conformité ont été ordonnées dans certains cas et toutes les infractions ont été dénoncées pénalement.

«De manière générale, précise le vétérinaire cantonal, la surveillance des porcheries a été renforcée dans le canton. Plus d’une centaine d’inspections ont été réalisées au premier semestre 2017, soit le double de celles effectuées en 2015.» Un quart des contrôles ont débouché sur des mesures administratives et cinq cas ont été dénoncés pénalement. Giovanni Peduto précise que la majorité de ces visites se font sans annonce préalable.

Régissant dans un communiqué à cette nouvelle vidéo du MART, les Verts vaudois s’indignent que «rien ne semble avoir changé depuis un an». Rappelant qu’ils étaient déjà intervenus auprès du Conseil d’Etat, ils entendent remonter au front afin d’exiger un renforcement des contrôles dans les porcheries.

En septembre 2016, la fondation MART avait diffusé une vidéo accablante tournée dans trois porcheries du Gros-de-Vaud. L’indignation publique avait amené Migros et Coop à suspendre leurs achats de porcs auprès de ces éleveurs. En janvier 2017, Kate Amiguet avait récidivé avec les photos d’une vache morte dans une étable de Vugelles-La Mothe. La militante dénonce depuis plusieurs années les élevages industriels et la consommation de viande en général. (24 heures)