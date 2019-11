Policiers vaudois et fribourgeois main dans la main

«Une région propice à des réflexions sécuritaires transcantonales.» Telle était la description faite de la Broye valdo-fribourgeoise par Jacques Antenen, commandant de la police cantonale vaudoise, dans le rapport d’activité 2016 de l’institution. L’année avait alors été marquée par un gros engagement des forces de l’ordre lors de la Fête fédérale de lutte suisse Estavayer2016, qui s’était déroulée sur l’aérodrome militaire de Payerne, dans le cadre d’une collaboration étroite avec la police fribourgeoise. Trois ans plus tard, les réflexions vont bon train et des patrouilles mixtes de gendarmes des deux cantons ont été observées dans les travées du récent Comptoir broyard.

«Le renforcement de la collaboration intercantonale s’est progressivement matérialisé depuis juin 2017. Dans un premier temps, des briefings téléphoniques journaliers ont été mis en place afin de coordonner les actions des patrouilles de police et de planifier des contrôles en commun. Dès septembre de la même année, des stages pour les cadres ont suivi afin que les policiers des deux cantons maîtrisent mieux les procédures propres à chacun et développent l’état d’esprit pour mettre sur pied des patrouilles mixtes opérationnelles», présente Martial Pugin, chef de la cellule communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise. Lors d’une urgence, le projet permet l’intervention sur les lieux de la patrouille la plus proche de l’incident, qu’elle soit vaudoise ou fribourgeoise.

Jusqu’à maintenant, les patrouilles mixtes étaient toutefois restées l’apanage d’Air14 et de la FFLS 2016. Autant dire que plusieurs visiteurs de l’importante foire commerciale ont été surpris de voir des policiers arborant les badges de deux cantons patrouiller ensemble. «Le Comptoir broyard a été choisi car il s’agit typiquement d’une manifestation valdo-fribourgeoise avec le public cible recherché pour mettre en avant cette collaboration, qui trouve tout son sens. La configuration du territoire met clairement en évidence le bien-fondé de la démarche, au profit de la sécurité de la population», détaille Jean-Christophe Sauterel, chef de la cellule communication et prévention sur Vaud.

Gain d'efficience

Dans les avantages de cette collaboration, les deux corps de police évoquent la rapidité d’intervention lors d’événements graves, la mutualisation des moyens pour l’organisation de contrôles routiers ou encore la meilleure coordination de ceux-ci. Il convient de rappeler que les deux corps ne suivent pas la même filière de formation policière. Les Vaudois se forment à l’Académie de police de Savatan (VS) alors que les Fribourgeois le font à Colombier (NE).

À terme, une convention devra régler les détails de cette collaboration, comme pour la répartition des tâches d’intervention sur l’autoroute A1. «Des accords sont signés pour savoir qui intervient où, en fonction de la situation de l’incident et du sens de circulation, car le délai d’intervention doit primer», souligne le commissaire vaudois. La convention devra être étendue et reconnue par les Ministères publics respectifs. L’idée est de «pérenniser la collaboration même en dehors des grandes manifestations», ajoute Martial Pugin.

SlowUp et festivals

Si les détails administratifs du projet font encore l’objet de discussions entre les deux organismes, les patrouilles mixtes valdo-fribourgeoises devraient être plus nombreuses dès l’an prochain. «Vu les retours positifs de nos collaborateurs ou de la population, elles vont être reconduites par exemple lors du SlowUp du lac de Morat ou lors des festivals Estivale d’Estavayer-le-Lac et Rock Oz’Arènes d’Avenches», conclut Jean-Christophe Sauterel.

Tous les engagements communs n’ont toutefois pas encore été planifiés. Ainsi, il est trop tôt pour savoir si des policiers fribourgeois patrouilleront à Payerne en juin, lors de la prochaine assemblée générale de l’Union des communes vaudoises.