Pouly lance la mue de ses magasins à Yverdon

La marque de boulangerie Pouly se restructure. Son nouveau propriétaire, Swiss Food Group, a récemment scindé ses activités en trois sociétés indépendantes. Parallèlement, ses magasins ont droit à un lifting bien mérité.

C’est à la gare d’Yverdon que le premier point de vente entièrement repensé a été inauguré. Mardi, Alain Meynier, directeur général d’Aimé Pouly SA, en organisait la visite. Sur place, ce dernier ne cachait pas son enthousiasme: «Le magasin est plus spacieux et aussi plus accueillant. Il allie libre-service à l’emporter et consommation sur place dans des espaces redessinés en termes de design et de confort.»

Après un mois et demi de travaux, les locaux sont méconnaissables. À l’entrée, les pains paillasse trônent en bonne place sur un totem de bois. «C’est l’un des produits phares de la marque, poursuit le directeur. Il fait partie de notre ADN. Ce sont les produits que l’on veut directement proposer aux clients.» Juste derrière, des frigos sont remplis de produits «frais et locaux, dans la mesure du possible», insiste Alain Meynier. Salades, plats déjà cuisinés ou encore sandwichs préparés sur place. Tout y est. «Nous voulions diversifier notre offre, confie Alain Meynier. Même si nous proposons de nombreux sandwichs, en manger un chaque jour peut être lassant. Mais nous n’ambitionnons pas pour autant de devenir un traiteur.»

La vraie révolution de la marque se trouve derrière le comptoir. Les produits proposés par l’enseigne y sont projetés en taille géante. «Le menu évolue au fil de la journée en fonction, notamment,­ de notre stock, annonce le directeur. Cela améliore la lisibilité de notre offre et permet aux clients de faire plus tranquillement leur choix. Seules les viennoiseries et autres produits secs restent dans le présentoir aux caisses. Le reste, c’est du self-service.» Le prochain magasin Pouly du même type verra le jour sous peu à la gare de Lancy - Pont-Rouge (GE). «Nous nous recentrons sur une trentaine de magasins, détaille Alain Meynier. Le concept devrait gagner progressivement toute la Suisse romande.» (24 heures)