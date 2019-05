Pour 18 millions, la Thièle retrouve un peu de liberté

Malgré la grisaille déprimante de ce lundi de mai, l’image et le contraste offerts par la Thièle sont saisissants. Un tracé rectiligne qui tout à coup se met à divaguer harmonieusement telle une truite ondulant dans le courant. Les poissons, justement, mais aussi d’autres animaux ainsi que la flore profiteront des immenses travaux d’aménagement entrepris depuis pile une année le long du cours d’eau, à son entrée sur le territoire communal d’Yverdon.

Cette vaste opération est devisée à 18,5 millions de francs, une somme que la Confédération prend aux trois-quarts à sa charge. Alors qu’on est à mi-chemin dans sa réalisation, la Ville (qui la finance à 5%) et le Canton (20%) ont tenu à prendre la mesure du travail déjà accompli. Comme l’a rappelé le chef de projet, Joël Varidel, ces interventions s’inscrivent dans un plan de gestion qui concerne toute la plaine de l’Orbe, mais dont la Thièle est le chapitre le plus important. «Les travaux s’étendent sur près de 2 kilomètres, c’est un chantier d’une ampleur encore inégalée dans le canton», souligne le syndic Jean-Daniel Carrard. Ils seront sans doute bientôt dépassés par la partie chablaisienne de la troisième correction du Rhône, qui profitera de l’expérience accumulée dans le Nord vaudois.

Inondations régulières

Canalisée à la fin du XIXe siècle, la Thièle montre à intervalles réguliers, depuis des années, que les infrastructures qui la ceignent se fatiguent. Ses digues n’étant plus très étanches, les terres arables alentour se transforment trop souvent en vastes étangs davantage appréciés par les petits échassiers migrateurs que par les agriculteurs. Le dernier exemple en date remonte à janvier 2018. «On ne parle plus de crues centennales», confirme Philippe Hohl, chef de la Division ressources en eau et économie hydraulique à la Direction générale de l’environnement. Cet adjectif est effectivement dépassé, les inondations étant aujourd’hui liées non pas forcément au débordement des cours d’eau mais aux infiltrations à travers les berges. «Au moment où les dérèglements climatiques s’intensifient, la question de la sécurité devient de plus en plus importante», souligne la conseillère d’État Jacqueline de Quattro.

Si la sécurisation est essentielle – les travaux visent à protéger les gens, les infrastructures et les champs –, la politique adoptée par le Canton l’accompagne d’un volet environnemental. Le chantier doit en effet redonner à la Thièle une dynamique naturelle. Pour ce faire, entre la limite communale et le pont Rouge, situé à l’entrée de la ville, le lit du cours d’eau sera élargi d’une vingtaine de mètres en rive gauche, où une nouvelle digue sera aménagée, alors qu’un bras secondaire sera façonné dans le lit principal.

Au Déversoir aussi

Le résultat de ces travaux est du reste déjà visible sur plus de 900 mètres, aux abords de l’aérodrome. Sur cette portion, mais en rive droite, des épis de terres et de roches ont été créés, brisant la monotonie du débit du cours d’eau et proposant des milieux naturels favorables à la biodiversité. La digue de cette même berge a en outre été renforcée et rehaussée. Comme elle le sera sur 1,2 km en aval du pont Rouge, l’entrée en localité ne permettant plus d’augmenter l’emprise du lit de la rivière. Parallèlement, des mesures de protection contre les crues ont également été prises sur 900 mètres le long du canal du Déversoir. Ce dernier, qui se jette dans la Thièle, subira d’autres travaux à la hauteur des jardins familiaux.

La volonté de faire rimer sécurisation et renaturation n’est pas propre au Canton, a tenu à souligner Jean-Daniel Carrard: «Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de drainage visant à améliorer la productivité de terrains agricoles, nous avons ainsi créé non loin d’ici un site destiné à être inondé plusieurs semaines par année pour accueillir des oiseaux. Les premiers retours des ornithologues sont enthousiasmants.» (24 Heures)