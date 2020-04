Pour rouvrir, le «Coyote» a besoin de ses clients

«Je crois au Coyote, je n’aimerais pas le voir partir et surtout, j’aimerais vous voir revenir.» Dans une vidéo postée ce week-end sur les réseaux sociaux, Yves Thélin lance un vibrant appel aux clients et amis du bistrot qu’il a créé en 2003 dans la zone industrielle des Uttins, à Yverdon-les-Bains.

Comme tous les établissements publics, le Coyote Café paie cher la crise économique liée au coronavirus. Au point que son patron, craignant de ne pas pouvoir en rouvrir les portes en juin, en appelle à la générosité de tous ceux qui font l’âme de ce lieu.

«Le Coyote souffrait déjà avant la pandémie, notamment parce que je suis tombé malade en 2016. Mais elle a surgi au pire moment, alors qu’avec l’équipe de choc qui se donne corps et âme pour faire tourner ce bistrot on était en train de se remettre à flot et qu’on sentait un redémarrage de notre activité. Mais l’état de notre trésorerie est désastreux», soupire-t-il.

Comme indépendant, Yves Thélin pourrait recourir à un prêt sans intérêt. Mais sans savoir quand il pourra le rembourser, il ne veut pas envisager cette option comme une solution. «À quoi bon, si c’est pour se casser la figure trois mois plus tard…»

Alors, après avoir retourné le problème dans tous les sens, il en appelle à la solidarité des gens et ouvre une cagnotte (renseignement: www.coyotecafe.club). «Et si nous recevons plus d’argent que nécessaire, nous le réinvestirons pour le bien-être de la clientèle.»