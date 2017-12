Pour vendre ses parcelles, Y-Parc a dû redéfinir son terrain de chasse

C’est une fin d’année chargée pour Y-Parc. Après l’annonce de l’arrivée de la société biopharmaceutique internationale Incyte en novembre, puis celle du fabricant d’instruments de mesure de précision vaudois Sylvac, à la mi-décembre, la section vaudoise de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) faisait part il y a moins de deux semaines de sa volonté de poser ses cartons au Parc scientifique et technologique (PST).

L'ancienne Municipalité pour cible

Ces projets d’implantation, communiqués coup sur coup, surprennent certains observateurs qui remarquent que les annonces d’implantations se faisaient plutôt rares ces dernières années. Est-ce que le Parc, dont l’essence voudrait que seules les entreprises qui collent à sa vocation scientifique et technologique s’y installent, s’ouvre gentiment à des sociétés qui n’appartiennent pas véritablement à ces domaines de pointe? La question se pose à gauche et à droite de l’échiquier politique yverdonnois. «Disons qu’aujourd’hui, nous avons des interlocuteurs qui cherchent des solutions et pas des problèmes, tacle d’entrée Christian Weiler, président du PLR d’Yverdon. Nous remarquons qu’il y a une vraie volonté d’ouverture à Y-Parc. Pour rappel, il n’y a pas eu un centimètre carré vendu en huit ans, de 2007 à 2015.»

Ses propos ont pour cible l’ancienne Municipalité yverdonnoise majoritairement de gauche, et plus particulièrement Daniel von Siebenthal, son syndic socialiste aujourd’hui retiré de la vie politique. En gardien du dogme, il n’hésitait pas à envoyer bouler certaines entreprises qui n’avaient pas grand-chose de technologique. Avec elles s’en allait la promesse de nouveaux emplois sur le territoire communal. Et cette manière de faire avait le don d’irriter le PLR yverdonnois.

Exemple type, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV). Déjà installés à Yverdon, ces derniers voulaient déménager leur partie administrative sur le Parc le temps de construire un nouveau bâtiment. En décembre 2014, la Municipalité d’alors s’y était opposée. Dans la foulée, le PLR reprenait la majorité au sein de l’Exécutif de la Cité thermale et, quatre mois plus tard, le Parc annonçait finalement que les EHNV avaient obtenu une autorisation temporaire d’implantation prévue pour cinq ans. «Le conseil d’administration de Y-Parc gère les choses avec plus d’ouverture à l’emploi, plus de pragmatisme, et moins de dogmatisme», estime Christian Weiler. Pas question pour autant de brader les terrains encore invendus, soit environ 165 000 m2. «L’objectif est de ramener à Yverdon, grâce aux emplois, des gens qui peuvent contribuer à l’impôt. Ce n’est pas pour autant qu’on va faire du PST un centre industriel sans valeur technologique. Il faut trouver un bon équilibre.» Avis partagé par Roland Villard, président de la section locale de l’UDC: «En attirant davantage d’entreprises diversifiées, il y a de fait plus d’attractivité car des ponts peuvent être construits entre les différentes entités.»

Y-Parc reste ce qu’il est

Juliana Pantet, nouvelle directrice de Y-Parc, rappelle les fondamentaux. «Y-Parc favorise la création de nouveaux emplois dans la région et nous avons pour objectif de densifier le Parc. Nous n’avons pas nécessairement changé notre stratégie.» Et de poursuivre: «Nous ne sommes pas en position d’accepter des entreprises de services à moins qu’elles emménagent dans notre zone qui leur est dédiée. Mais pas sur le reste du Parc dont l’usage est réservé aux entreprises technologiques.» De plus, elle rappelle qu’une commission d’éligibilité se penche sur le dossier de chaque entreprise qui veut s’y installer. Cette dernière est composée de l’architecte de la Ville, Markus Bärtschi, de Martha Liley de la HEIG-VD et de la directrice de Y-Parc. Un droit de recours est toutefois offert à la Municipalité.

Le syndic d’Yverdon, Jean-Daniel Carrard, assure lui aussi que toutes les entreprises doivent être en adéquation avec l’esprit du Parc, tout en assumant une plus grande ouverture: «Elles doivent être axées sur la recherche et sur le développement. On peut imaginer qu’il y a aujourd’hui une vision différente sur ces deux points. Par exemple, le Parc n’est pas exclusivement réservé à la pharma.»

Natacha Ribeaud Eddahbi, présidente du Parti socialiste yverdonnois, remarque elle aussi un changement dans la gestion de Y-Parc. Elle n’y est pas forcément opposée, même si elle assure que vendre des parcelles, c’est perdre la maîtrise du foncier: «On veut qu’il y ait un développement de la ville, mais la question s’articule autour de la gestion de l’espace. Nous n’avons pas une position fermée: nous voulons plus d’emplois, mais ces implantations nécessitent un examen au cas par cas afin de ne pas attribuer une place à une entreprise sans penser au moyen et au long terme.» Du côté des Verts, Céline Ehrwein rappelle le travail réalisé depuis plusieurs années dans le but de dynamiser Y-Parc: «Ce n’est pas parce que les entreprises arrivent maintenant qu’il faut oublier le travail de la dernière Municipalité et de l’ancienne direction du Parc.» Aussi, l’élue écologiste préfère «un tissu fort de PME» à des multinationales volatiles: «Les grandes entreprises peuvent venir s’établir très rapidement, et partir tout aussi vite. Ce n’est pas parce qu’une grande entreprise s’installe à Yverdon que toute l’économie locale va en profiter. Est-ce que ses employés habiteront Yverdon? Iront-ils y faire leurs courses?» (24 heures)