Près de 70 opposants à la zone réservée de Vully déboutés

Quelque 67 oppositions levées à raison de dix par dix à bulletins secrets, ainsi que deux amendements discutés, dont l’un a finalement été retiré avant la mise aux voix. Bien qu’un seul préavis fût à l’ordre du jour du Conseil communal de Vully-les-Lacs, mardi soir à la salle communale de Chabrey, l’adoption du plan d’affectation et du règlement de la zone réservée a suscité des débats durant plus de trois heures pour que le Législatif aille dans le sens de sa Municipalité. Cela alors qu’une séance d’information avait déjà été organisée en janvier dernier afin de désamorcer certaines tensions nées suite à la mise à l’enquête du 31 mai au 29 juin 2017.

Finalement, près de 290'000 m2 de terrains répartis sur les territoires des anciennes communes de Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand resteront inconstructibles pour une durée de cinq ans, reconductible de trois ans. De quoi laisser le temps à la Municipalité d’élaborer un nouveau plan général d’affectation communal. «Nous avions deux options, soit placer toute la commune en zone réservée, ce qui aurait totalement empêché son développement ces prochaines années, soit affecter en zone réservée l’ensemble des zones à bâtir se situant en dehors du territoire urbanisé, ce que nous avons choisi», explique le syndic, Blaise Clerc.

Si un conseiller a souhaité voter pour une mise sous cloche de l’entier du territoire communal, il a finalement retiré son amendement avant sa mise aux voix, la mesure semblant trop extrême au plénum. Un second amendement au dossier était déposé par la Municipalité pour laisser constructibles quelque 15'000 m2 dans le hameau de Cotterd, procédure possible sans nouvelle mise à l’enquête. Craignant des pressions d’éventuels promoteurs, les élus ont repoussé cette demande pour une raison d’équité entre les différents villages et les propriétaires concernés. (24 heures)