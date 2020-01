Prévonloup investit quatre fois son budget dans les routes

À n’en pas douter, ce sera le crédit de la législature, voire de plusieurs législatures, sur lequel se penchera le Conseil général de Prévonloup, le 12 février. Pour refaire trois axes routiers, dont les deux secteurs de routes cantonales traversant la localité broyarde de quelque 180 habitants, la Municipalité sollicite un crédit d’investissement de 1,944 million de francs.

Pour la première fois de l’histoire de la commune, le futur chantier fait aussi l’objet d’une publication officielle dans le cadre des marchés publics. «Gérer les routes est l’une des seules missions qui restent en mains des Communes, tout le reste étant imposé par le Canton ou dilué dans des associations intercommunales», philosophe le syndic, Alain Michel.

Travaux de canalisations et d'éclairage

«Des déformations importantes de la chaussée sont visibles dans la croisée du centre du village, la fondation de la route est à plusieurs endroits insuffisante et doit être renforcée», mentionne l’Exécutif dans son préavis municipal. Les réseaux d’eau et l’éclairage public seront également refaits dans le cadre d’un chantier prévu en sept étapes et qui entraînera une circulation alternée par des feux. Dans les grandes lignes, les travaux de canalisations coûteront 900'000 francs, soit autant que ceux de génie civil. L’éclairage LED s’ajoute pour 100'000 francs à la facture finale.

Un montant que Prévonloup devrait pouvoir affronter sans toucher son taux d’imposition, fixé à 72,5% pour 2020. En effet, des subventions de l’ordre de 500'000 francs sont attendues. La Commune n’ayant pas de dette et ayant même constitué des fonds de réserve ces dernières années, son emprunt ne dépassera pas le million. «De toute manière, notre plafond d’endettement est fixé à 1,2 million, mais nous espérons bien que les soumissions nous permettront d’arriver à un emprunt finalement moins conséquent», conclut Alain Michel, responsable des finances.