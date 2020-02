Prison ferme pour le duo qui terrorisait Yverdon

Sécurité Rejetant l’idée d’un élu, la Ville ne veut pas se lancer dans une concurrence entre brigades. Plus...

Yverdon C’est l’homme condamné pour le double assassinat de la rue du Lac en 2016 qui se serait donné la mort en janvier en cellule. Il avait été déclaré irresponsable en raison de sa maladie. Plus...

Yverdon-les-Bains Deux petites frappes ont violenté pendant des mois des innocents qu'ils croisaient dans les rues d'Yverdon. L'un deux a été laissé pour mort par terre. Plus...

Le Matin Dimanche Le pyromane incarcéré après avoir avoué six incendies entre Yverdon et son village de Concise avait notamment mis le feu à une maison appartenant à sa famille. Sa mère est effondrée. Plus...