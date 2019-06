Privé de chef d’orchestre, Guign’Art a dû fermer

La maladie a rattrapé Philippe Guignard. Avec pour effet secondaire la fermeture, voilà une semaine, de Guign’Art, l’enseigne que le pâtissier avait ouverte avec son épouse, Roselyne, en septembre 2015 à Orbe grâce au soutien de nombreux amis. Il se relevait alors d’un très long burn-out dont il ne s’est jamais vraiment caché.

Mais le mal l’a repris, ainsi que l’a révélé «La Région Nord vaudois» lundi. Le répondeur automatique de son commerce confirme sans tourner autour du pot: «Nous sommes malheureusement fermés pour raison de maladie, et cela pour une durée indéterminée.» Contacté mercredi, l’Urbigène a répondu par message qu’il était sous traitement et que lui et son épouse avaient besoin de calme. C’est l’avocat d’Urbagourmet, la Sàrl créée en vue de l’exploitation de Guign’Art, qui explique une situation pour le moins délicate. «Le porteur de l’entier des parts sociales a décidé de fermer boutique parce qu’on ne peut pas faire du Guignard sans Guignard», précise Me Philippe Chaulmontet. Un choix d’autant plus douloureux que, selon l’homme de loi, l’affaire tournait.

Début mai, le personnel – composé pour la plupart de fidèles du pâtissier qui avaient souhaité se lancer dans ce nouveau défi – avait été averti que l’état de santé de Philippe Guignard inquiétait. Ces neuf personnes, représentant sept équivalents temps plein, ont été licenciées il y a quelques jours. «Des tractations sont en cours avec des intéressés en espérant que l’on parvienne à sauver des places de travail», conclut l’avocat lausannois. (24 heures)