Privée de passeport en raison d’un handicap mental

«Capitale de la Suisse? Lausanne.» C’est la réponse qu’avait donnée une candidate à la naturalisation face aux élus de Corcelles-près-Payerne. Plus généralement, la commission communale chargée d’évaluer la demande avait constaté l’incapacité de cette jeune maman à répondre aux questions habituellement posées par les «faiseurs de Suisses». Face au refus des autorités communales, elle a gagné son recours au Tribunal cantonal. La Cour de droit administratif et public a jugé que la Commune aurait dû tenir compte du handicap mental dont souffre cette jeune femme lors de son audition. Elle intime Corcelles de lui octroyer la bourgeoisie communale.

«Ils m’ont demandé des choses que bien des Suisses ne connaissent pas», relate Edona Budeci. Originaire du Kosovo, âgée de 25 ans et maman d’un petit garçon, elle est tout à fait consciente de ses limites psychiques et intellectuelles. Elles résultent d’un parcours de vie dramatique, fait de lourdes maltraitances, qui a entravé son développement. Née en Allemagne, en Suisse depuis l’âge de 7 ans, elle a pu suivre un enseignement spécialisé qui n’a toutefois pas suffi. Ses troubles psychologiques et sa capacité à acquérir de nouvelles connaissances sont reconnus et certifiés par le milieu médical. Edona Budeci avait donc choisi de préparer son entretien face à la Commission de naturalisation en potassant des connaissances autour de Corcelles-près-Payerne. Si bien que les questions relatives à l’histoire et au civisme suisses l’ont laissée sans voix. L’entretien a tourné court, bloqué par les larmes. «Ils m’ont reproché de ne pas être intégrée à la vie communale mais je ne peux pas, puisque je dois m’occuper de mon enfant malade», explique-t-elle encore dans un très bon français. Le père de son enfant s’étant volatilisé, elle élève seule son fils.

Son avocat connaît bien ces entretiens, pour être lui aussi passé par la case naturalisation. «Cet examen est inique, juge Me Angelo Ruggiero. Ce n’est pas parce qu’on ne connaît pas le nom des sept conseillers fédéraux qu’on ne peut pas être Suisse.» Pour un peu, il en viendrait presque à souhaiter le retour d’une procédure qui visait à interroger l’entourage des candidats au passeport rouge à croix blanche. Cela aurait peut-être servi la cause de sa cliente. «Elle a des amis, un enfant et un passé qui cumule une enfance difficile et des actes de violence à son encontre», ajoute l’avocat, qui estime que ces éléments auraient dû être davantage pris en compte par la Commission de naturalisation de Corcelles-près-Payerne.

C’est ce qu’a fait le Tribunal cantonal. Mais la décision de justice laisse la Municipalité perplexe. «On ne refuse pas des gens par gaieté de cœur, commente Ariane Baux Jaquemet, municipale des Affaires sociales. Nous avons été sensibles au parcours de cette personne mais nous avons aussi appliqué les critères habituels.» Ainsi, le manque de connaissances de ce qui fait la Suisse, résumé dans une brochure que les candidats ont deux ou trois mois pour réviser, a pesé lourd dans la décision communale.

Question de discrimination C’est bien ce que reproche la Cour de droit administratif et public. «Le fait d’appliquer aux personnes handicapées les mêmes conditions de naturalisation qu’aux personnes en bonne santé constitue une discrimination» contraire à la législation. La municipale assure de sa bonne foi: «En discutant avec elle, on n’a pas ressenti d’inaptitude de sa part, dit Ariane Baux Jaquemet. Et puis elle voulait suivre une formation, cela nous a trompés.»

Cette affaire laisse un goût amer des deux côtés. Edona Budeci, qui a depuis quitté la commune pour se rapprocher des lieux de soins pour son enfant, garde le sentiment de n’avoir pas été écoutée. Le Tribunal lui a toutefois donné raison et invite la Commune à lui octroyer la bourgeoisie sans avoir à repasser le fameux entretien. Ce qui ouvre la porte à la suite de la procédure d’obtention du passeport suisse. Le goût est amer également du côté communal. «On se demande bien à quoi sert cette Commission de naturalisation si notre avis peut-être annulé», questionne la municipale, qui traite entre trois et quatre demandes de naturalisation par année. Reste un principe démocratique qui veut que toute décision publique soit soumise à la possibilité d’un recours.

Au Canton, le Service de la population (SPOP) n’a pas à surveiller le travail des Communes en matière de naturalisation et ne se prononce pas sur le cas particulier. Son porte-parole Frédéric Rouyard relève toutefois que le fameux entretien face aux autorités communales est en passe de disparaître. Le système s’est en effet durci pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2018 et, si les conditions sont plus restrictives pour les candidats au passeport suisse, il instaure aussi une liste de questions fonctionnant un peu sur le modèle du permis de conduire. «Cela a pour avantage de réduire la marge d’interprétation qu’avaient les Communes jusqu’alors», dit Frédéric Rouyard. (24 heures)