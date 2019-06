Promesse de vente signée pour l’ancien site du Moulin

Des logements seront construits sur les cendres du Moulin d’Yverdon. Président de la société coopérative qui exploitait le site de la rue Cordey ravagé par les flammes le 1er février 2018, Jean-Daniel Cruchet a annoncé lors de l’assemblée générale qui s’est tenue mardi soir à Ependes qu’une promesse de vente avait été signée il y a un mois avec un promoteur immobilier bien connu dans la région.

Idéalement située aux portes du centre-ville, la parcelle a logiquement suscité l’intérêt. «Nous avons reçu entre huit et dix offres. Toutes ne prévoyaient pas forcément d’y construire des appartements. L’une d’elles imaginait même installer un restaurant et une terrasse dans le silo encore debout», reprend-il. Ce ne devrait pas être le cas puisque, au final, c’est le projet déposé par le Groupe Bernard Nicod qui a été retenu. Un projet qui ne prévoit pas de conserver cette petite tour de béton qui devrait donc être rasée. Selon les termes de la promesse de vente, la société immobilière a jusqu’à la fin du mois d’octobre pour déposer une demande de permis de démolition et de reconstruction. «L’acte de vente sera signé à ce moment-là», reprend le président.

Ce qui en revanche a été fraîchement paraphé, mercredi matin en fait, c’est l’achat par la société coopérative de la «parcelle Pury» sise au chemin du Pré-Neuf 7. Car c’est sur ce terrain de 3000 m2 , inscrit entre le canal du Bey et la rue de Sainte-Croix, que l’entreprise étudie la réimplantation de son site de production. Un comité de pilotage a été constitué il y a quelques mois, qui doit réaliser un business plan. Le document sera présenté à la mi-septembre lors d’une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle se jouera une partie de l’avenir de la société plus que centenaire. «Les sociétaires découvriront alors le projet définitif et auront pris connaissance, avant de voter, du point de vue du conseil d’administration sur la question», reprend Jean-Daniel Cruchet, qui sait que la survie de du Moulin d’Yverdon passera par le gain de nouvelles parts de marché.