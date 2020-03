Retour au bercail pour un vitrail vieux d’un demi-millénaire

Retour à la case départ pour un cadeau fait à la Ville d’Yverdon il y a plus d’un demi-millénaire. Les conseillers communaux ont pu découvrir jeudi soir dans la salle bernoise du château un vitrail aux armes de Josué Wyttenbach, qui y logea en tant que bailli entre 1562 et 1567.

Le Musée d’Yverdon a reçu cette œuvre en cadeau des Amis du Musée d’Yverdon et région (AMY) et de l’Association pour la restauration du château d’Yverdon (ARCHY). Ils l’ont récupérée chez une galeriste allemande de Baden-Baden, qui avait attiré l’attention de l’institution par rapport à cet objet il y a un peu plus d’un an. Le vitrail a ainsi retrouvé sa place originelle après plusieurs siècles d’errance. «Un grand mystère entoure son départ d’Yverdon, mais on peut imaginer qu’il avait disparu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, au moment où l’Hôtel de Ville a été totalement reconstruit», estime l’historien Daniel de Raemy.

Difficile aussi de savoir quel édifice avait une fenêtre illuminée par ce vitrail. Mais deux lieux semblent probables: le château ou l’Hôtel de Ville, justement. «À son arrivée, lors du traditionnel rite d’échange de cadeaux, le bailli aurait en effet pu l’offrir à la Commune pour une verrière de la nouvelle salle du Conseil alors en voie d’achèvement», reprend l’historien.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cette pièce historique a été commanditée par le bailli Wyttenbach à un verrier de Berne. L’inscription qui figure à sa base atteste également de la date de sa réalisation: «Josué Wyttenbach der Zeit Vogt zu Iferten 1563», soit Josué Wyttenbach présentement bailli à Yverdon 1563. L’œuvre qui y figure représente un extrait biblique tiré du «Livre de Josué». Il rappelle qu’à la tête des tribus d’Israël, ce dernier avait vaincu les 31 rois du pays situé au-delà du Jourdain. «On comprend aisément le choix du bailli, qui voulait mettre en exergue les succès militaires du prophète dont il portait le prénom et souligner ainsi ses propres qualités de soldat», explique Daniel de Raemy.

Du sens, le contexte du vernissage de ce vitrail de la taille d’une feuille A4 en avait aussi, jeudi. «Il avait été offert à la Ville comme un geste politique. Pour nous, cela allait donc de soi de le présenter aux élus et de leur montrer d’une part l’importance d’un musée et des collections qu’il abrite, et d’autre part la finalité politique qu’une pièce d’art appliqué peut avoir», explique Elisabetta Gabella, présidente de l’AMY.