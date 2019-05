Rétrobus a soixante jours pour évacuer ses épaves

Donner soixante jours à l’Association RétroBus Léman pour évacuer tous les bus garés à l’extérieur des bâtiments construits sur ses trois parcelles. Telle était la volonté de la Commune de Moudon dans un courrier qu’elle lui a adressé le 26 mars dernier. «Le courrier recommandé n’ayant pas été retiré, un nouvel envoi en courrier A+ a été expédié le 9 avril 2019», mentionne la Municipalité dans une réponse à un postulat des conseillers Piguet, Charvet et consorts. La communication présentée mardi au Conseil communal signale aussi que la Commune a délivré un permis de construire à RétroBus dans le secteur Pré-Bryand, le projet de nouveau hangar soumis étant conforme à l’affectation de la zone. L’association de sauvegarde du patrimoine roulant espère y abriter prochainement ses véhicules excédentaires.

Pour rappel, RétroBus est loin de faire l’unanimité. Déjà tancée en 2015, elle a été dénoncée par la Municipalité courant 2018, puis amendée par la préfecture, à cause de ses bus alignés par dizaines à l’intérieur et surtout à l’extérieur de ses trois hangars. La réponse municipale au postulat a suscité quelques questions supplémentaires du conseiller Charles Charvet, lors de cette courte séance. La syndique, Carole Pico, a notamment répondu que la Municipalité serait prête à prendre des mesures coercitives pour faire débarrasser, aux frais de RétroBus, les parcelles concernées dès mi-juillet, si rien n’est entrepris d’ici là. Présents dans le public, le président et un membre de l’association semblent avoir pris note de la volonté communale.

Dans les rangs du Législatif, l’inquiétude reste toutefois de mise, notamment sur les coûts qui seraient liés à une faillite de l’association. Le débarras des hangars pourrait alors être à la charge de Moudon. Un conseiller a ainsi proposé que la Commune dépose une hypothèque légale sur les biens de RétroBus. (24 heures)