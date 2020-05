Ruée vers le dépistage «drive-in» de l'hôpital d'Yverdon

Le premier «drive-in» du coronavirus de Suisse romande, une ligne de diagnostic installée sur le parking des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) à Yverdon, fait le plein. Suivant ceux de Berne et de Lucerne, il a été ouvert le 30 avril dernier. Pour rappel, il permet aux personnes présentant des symptômes, et uniquement celles-ci, de prendre rendez-vous et de se présenter en voiture sur le site. Il suffit alors de lever la vitre et le nez pour subir un prélèvement. Les résultats sont obtenus en quelques heures.

Plus de 400 rendez-vous ont déjà été pris en quelques jours, indique la communication des EHNV. Une fréquentation «au-delà des espérances», mais qui n’a toutefois pas fait saturer le dispositif, indique l’hôpital. Il est encore trop tôt, selon l’institution, pour observer une tendance de la fréquentation.

Pour l’heure, les seules adaptations sont des équipements supplémentaires contre la pluie. Les patients potentiels viennent de toute la Suisse romande. Concernant l’évolution de la fréquentation, aucune tendance n’est encore lisible, précise l’hôpital yverdonnois. Les plages horaires n’ont pas été augmentées pour faire face à la demande. Quelques cas positifs ont été décelés, puis contactés par les équipes médicales.