Sainte-Croix dégage l'avenir des projets éoliens

Appenzell rassure les opposants

Un petit projet, composé de deux turbines mais possédant des hélices de dernière génération (production de 4,2 MW), a été rejeté récemment par le Conseil d’État d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Le projet, jouxtant Appenzell Rhodes-Extérieures, s’était attiré des retours peu aimables de l’Autriche voisine et de Saint-Gall, incitant l’Exécutif à ne pas intégrer les hélices de 135 m au rotor à sa planification. Pour les proéoliens, c’est la preuve qu’un projet incompatible avec la réalité du terrain ne sera jamais soutenu et que le politique conserve la main, même avec la Stratégie énergétique 2050. Pour les opposants, c’est pareil. Plus ou moins. «À Glaris, les éoliennes ont aussi été interdites de toute la vallée de la Linth, soit de presque tout le canton, souligne Jean-Marc Blanc, secrétaire général de Paysage-Libre Vaud. La preuve que des politiques peuvent interpréter des lois de manière proportionnée. On voit qu’il y a une sensibilité plus développée en Suisse alémanique aux atteintes sur des régions touristiques, ou plus simplement sur des populations. La loi sur l’énergie va sans doute amener plus vite des projets au TF. Mais ce n’est pas tout. De jour en jour, on se rend compte des effets des infrasons. Ils devront finir par prendre cet aspect en compte.»