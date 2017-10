Sainte-Croix inaugure son nouvel écrin de formation

Le bâtiment scolaire de la rue des Métiers 3, ouvert à la rentrée 2017 après plusieurs années de procédure, a été inauguré lundi en présence de la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle. Construit sur l’ancienne place de sport de la salle de gym du collège de La Poste, l’établissement offre 1915 m2 en faveur du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), 635 m2 pour l’Association des «Trolls en Tablier bleu» qui compte une unité d’accueil parascolaire (UAPE) et une crèche, et 640 m2 en faveur de l’Entente scolaire de Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuitebœuf.

Les activités de la section médiamatique du CPNV ont ainsi été transférées à la rue des Métiers 3 dans les 17 classes prévues à cet effet. Le déménagement de l’UAPE et de la garderie permet, quant à lui, de libérer des locaux du Collège de la gare. Le nouveau bâtiment offre 48 places en UAPE et 32 places en garderie et nurserie.

Synergies en vue

Quant au détachement scolaire, six salles sont destinées à l’école secondaire, dont deux à l’enseignement de la musique et des sciences. En 2013, lorsque la direction générale de l’Enseignement obligatoire avait décidé d’enclasser tous les élèves du secondaire de Baulmes et de Vuitebœuf à Sainte-Croix, soit 65 élèves, la Commune avait décidé de les intégrer au nouveau bâtiment. «Au départ la demande d’un nouveau local venait de l’UAPE. Le CPNV nous a ensuite fait part de son besoin. Enfin, il y a eu les écoles, souligne Stéphane Champod, secrétaire Municipal. L’établissement qui regroupe les trois entités permet de créer ainsi des synergies.»

La construction a coûté environ 8,5 millions de francs. Une liaison piétonne, une place extérieure et une zone 20 km/h sont encore à venir. (24 heures)