Sainte-Croix lance une formation pour perpétuer son savoir-faire artisanal

Bienvenue au pays des rêves mécaniques. Porté par ce slogan fort lancé il y a plusieurs années, le rêve s’estompe-t-il? Ou, pire, est-il en passe de disparaître? Consciente de l’importance du patrimoine unique et exceptionnel qu’elle recèle, la région de Sainte-Croix veut assurer la conservation et la transmission de son savoir-faire artisanal en matière de mécanique d’art. Pour elle, il s’agit même d’un devoir qui l’a incitée à lancer une formation spécifique, avec l’aide de trois de ses artisans phares: l’automatier François Junod, l’horloger Denis Flageollet et Nicolas Court, créateur d’objets mécaniques.

Soutenue par la Commune, l’Association pour le développement du Nord vaudois et le Service de la promotion économique et du commerce, cette formation ne débouchera pas sur l’obtention d’un diplôme reconnu officiellement. «Mais les gens du métier sauront en apprécier la valeur», assure Robert Martin, responsable administratif. La mise en place du projet s’inscrit dans les mesures prises par Sainte-Croix pour appuyer sa demande d’inscription au patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco. À l’origine, il y a une envie commune: celle de Denis Flageollet, de Nicolas Court et de François Junod de transmettre leurs connaissances. «Nous sommes différents, mais nous travaillons les mêmes matériaux et utilisons les mêmes tournemains», explique le premier.

Dans un premier temps, il s’agit de jeter des bases. Cet été (du 9 juillet au 3 août), c’est donc une formule succincte qui est proposée pour 5900 francs (demi-pension comprise): 160 heures de cours réparties sur quatre semaines. Dispensée dans une salle de classe mise à disposition par le Centre professionnel du Nord vaudois, elle ne s’adresse pas qu’à des personnes au bénéfice de connaissances en usinage mécanique. «Même s’il allie théorie et pratique, ce cours peut tout à fait être suivi quand on a deux mains gauches», sourit François Junod.

Fabrication et restauration

De fait, toute personne désireuse d’acquérir une connaissance de base en mécanique d’art peut s’y inscrire. À commencer par les diplômés d’écoles d’art ou d’écoles techniques, certes, mais aussi les designers, les décorateurs d’intérieur, les collectionneurs ou… le personnel d’offices du tourisme de régions concernées par la mécanique d’art. Les participants découvriront un peu des secrets que cachent les boîtes à musique, les automates d’art, les oiseaux chanteurs et l’horlogerie artisanale. «La formation traite aussi de la restauration de pièces, parce que dans nos ateliers il n’y a pas que de la fabrication et de la création», précise Denis Flageollet. Les étudiants auront l’occasion d’assembler et de personnaliser une horloge musicale. Une pièce école qu’ils pourront emporter avec eux.

Si demande il y a, une deuxième volée sera accueillie en 2019. Avec le même cursus? «À voir, on va construire à partir de cette première expérience», précise Robert Martin. Dans une deuxième étape, les initiateurs souhaitent proposer une spécialisation technique à un métier de base proche de la mécanique de précision ou de l’art appliqué. La durée, de 1600 heures, sera comparable à une formation professionnelle certifiante. Du coup, les artisans locaux collaboreront avec des profs titulaires de diplômes suisses de hautes écoles. (24 heures)